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《油電股》油價飆破90美元 台塑化樂賺價差

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【時報記者王逸芯台北報導】以色列、巴勒斯坦戰事升溫，全球地緣風險加劇，推升國際原油價格，布蘭特原油價站上每桶逾90美元大關，為近6個月以來最大漲幅，與原油價格最為相關聯的台塑化(6505)今股價開高走穩，盤中漲幅最高達約1.5%。

以巴持續交戰，就算兩者都不是產油國家，但中東占全球原油供應量三分之一，仍導致全球地緣政治風險加劇，牽動原物料價格，加上產油大國伊朗動向也備受關注，布蘭特原油12月期貨漲5.7%，以每桶90.89美元作收，油價升到近6個月高點位置。

台塑化認為，市場統計9月俄羅斯原油出口比8月增加約46.5萬桶/日，高於俄羅斯政府承諾的增加20萬桶/日，加上高油價開始影響美國民眾駕車行為，9月最後一週美國汽油庫存大幅增加648萬桶，需求下降至5年同期新低800萬桶/日，美元指數亦上漲至11個月新高，使近期油價跌幅較大，但美國庫欣原油庫存數量僅2200萬桶，僅略高於營運水準的2000萬桶，原油庫存偏低支撐油價。

另外，台塑化認為，除非戰火擴大至伊朗或其他中東產油國，那油價確實有可能飆破每桶100美元關卡，否則第四季進入用油淡季，油價表現多較第三季趨緩。

由於台塑化進口的是杜拜原油，從杜拜運送至麥寮六輕大致需要約3個月的周期，換言之，若短期油價飆升，將有利於台塑化煉油事業的利差。

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