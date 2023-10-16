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陸足協新班子亮相 體育總局：要深刻汲取足球領域塌方式腐敗的教訓

  • 中時即時 藍孝威
今天（10月16日）中國足協第十二屆會員代表大會在京舉行，宋凱當選新一屆中國足協主席。（澎湃新聞）
今天（10月16日）中國足協第十二屆會員代表大會在京舉行，宋凱當選新一屆中國足協主席。（澎湃新聞）

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據新華社報導，今天（10月16日）中國足協第十二屆會員代表大會在京舉行，選舉產生新一屆執委會和主席、副主席。宋凱當選新一屆中國足協主席，孫雯、袁永清、楊旭、許基仁當選中國足協副主席。另據《中國體育報》消息，國家體育總局局長、黨組書記高志丹出席此次會議。國家體育總局副局長、黨組成員李穎川出席會議並講話。

李穎川強調，新一屆中國足協要深入學習貫徹習近平總書記關於足球工作的系列重要指示批示精神，堅決扛起足球改革發展振興的政治責任，真正把思想和行動統一到黨中央關於足球改革發展決策部署上來。

報導稱，足球事業是中共黨的事業、人民的事業。要深刻汲取足球領域系統性、塌方式腐敗的深刻教訓，堅決摒棄急功近利的思想，做好長期艱苦奮鬥的準備，堅持久久為功，步步為營，重整旗鼓，開展好中國足球新的長征。

宋凱表示，中國足協將更團結、更努力、更開放、更純潔、更具勇氣，沈下心來，一步一個腳印推動中國足球改革發展邁上新台階。

大會審議並通過了《中國足球協會會員代表大會選舉辦法》《中國足球協會工作報告》《中國足球協會財務報告》等議案。王強、王霜、劉軍、劉彤、許國勳、許基仁、孫雯、楊旭、肖芸、宋凱、張亞東、張朝夕、阿地力江·吾守爾、鄭智、趙亮、柳屹、袁永清、徐家力、董劍輝、籍強等20人當選為中國足球協會第十二屆執行委員會委員（按照姓氏筆畫排序）。

來自大陸全國的會員單位代表共147人參加會議。大陸國家體育總局有關司局，中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組負責官員列席會議。

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