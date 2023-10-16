減輕慢飛天使家庭經濟負擔 花蓮明年將提升放寬早療交通費補助

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花蓮縣政府重視早療兒童權益，減輕慢飛天使家庭負擔，明年將提高、放寬早療補助，其中，低收入戶交通費每月申請次數從8次提升為10次，單趟費用依戶籍地與醫療院所距離，分別提高至250至450元不等，療育費部分，從實報實銷限制放寬為實支實付。

據《花蓮縣發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫》，補助對象分為低收入戶及非低收入戶，每次療育費用分別補助500元及300元；交通費另以戶籍地與就診醫療院所距離分成4類，第1類每人每次分別補助200元與150元，第2類300元及250元，第3類400元及350元，縣外均為300元，且每人每月療育次數最多以8次為限，交通費用與療育費用總和上限分別為5000元及3000元。

社會處統計，全縣每季平均約有350個家庭申請早療補助，但縣內尚有許多慢飛天使因家庭經濟因素無法接受療育，經縣長徐榛蔚指示，修改補助計畫，預計明年起提高交通費用補助，放寬療育費用申請限制，從採實報實銷方式申請改為實支實付。

新的補助內容為，第1類交通費每次補助改為250元，次數從8次提升至10次，療癒費無次數限制；第2類、第3類及縣外部分，交通費分別提升至350元、450元與350元，不過受限於交通費與療育費總額度，第2類、第3類與縣外非低收入戶每月交通費申請次數上限為9次、7次及9次，低收入戶均為10次。

社會處表示，明年新的補助新上路後，將再視中央計畫調整相關補助費用，屆時會再另行公告。另外，縣府除提供早療家庭到醫療院所療育及交通費用補助，另在全縣北中南區共設置4處社區療育據點，提供近便性的服務，滿足早療兒童及家庭無法到醫療院所復健的療育需求。