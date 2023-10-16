「海洋教育創新優質團隊」 新北推薦8校全壘打皆獲獎

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在「全國2023年海洋教育創新教學優質團隊選拔」中，新北市全壘打，推薦的8所學校全數獲獎！特優有野柳國小、石門國小及新店高中，優等有石門實中、三重高中與樹人家商，佳作則有濂洞國小及中港國小。 教育局表示，教育是百年樹人之志業，課程即是根基，扎穩根基才能供給學子源源不斷的養分，自行政院推動「向海致敬」政策，並以「親愛、知海、愛海」為核心目標，新北市即運用在地資源，集結學校教師創意研發多元、系統性之海洋教育課程，培植新北學子海洋文化知識亦深化海洋素養。

獲特優的野柳國小校長張錦霞表示，學校結合社區永續發展，落實「海洋生活．生活海洋」素養課程，並創發BEST教學與學習模組，透過課堂和臨海情境的體驗探索，讓孩子自主學習發現家鄉海洋問題，再練習提出具體策略以實際行動來解決，如爭取野柳保育區進行竹叢礁軟絲復育、種植珊瑚苗營造生態棲地、社區餐廳推動海鮮選擇指南，讓社會大眾從餐桌上理解永續海洋等觀念，以身體力行永續課程實踐。

另一所特優的石門國小校長蔡清寬提到，為了讓學生對在地產生認同感，發展「5I Shimen」海洋課程，除了契合石門在地特色，更參酌「十二年國教-海洋教育議題」五大主軸，研發各年段跨領域統整課程，以達到縱向與橫向的緊密連結；並以「SEA2」創新學習模組帶領學生從日常生活發現海洋議題，透過五感體驗培養多元探究素養，期許學生展現行動力關注海洋議題與海洋和平共處，培養海洋永續的素養。

同樣獲得特優的新店高中海洋教育教師團隊召集人白佩宜教師則說，今年度「守護海洋•航向世界」課程設計以學生生活為出發點，從都市河流到海洋，串連環境污染、漁業資源永續問題，並融入中西方海神文化、南島語族遷徙之謎、海洋詩詞創作、環保商品規畫、海岸保護方案、再生能源及海洋職涯等跨領域主題，發展出更多元的素養導向課程。