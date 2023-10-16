公費流感疫苗開打 中醫大新竹附醫這時段開一站式門診

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年流感來勢洶洶，第1階段公費流感疫苗已經開打，包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象，中醫大新竹附醫每周五家醫科上午診和下午診，提供一站式流感疫苗門診，民眾也可至家醫科門診時間施打。

感染科張凱音主任指出，少部分民眾施打後可能出現肌肉痠痛，倦怠感等症狀，多休息喝水即可。接種後若有輕微發燒，多數也會自行於24小時內退燒，建議超過38.5度再依據醫師建議使用退燒藥物。

接種後若持續發燒超過48小時、呼吸困難、心跳加速、肌肉無力等異常狀況，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報衛生局。

家醫科主任胡松林表示，疾管署公布今年度公費流感疫苗分2階段開打，目前第1階段優先開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)／五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。中醫大新竹附醫每周五家醫科上午診和下午診，提供一站式流感疫苗門診，民眾也可至家醫科門診時間前往接種，攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊。