「臺灣農業技術形象館」助攻臺灣農企業拓展國際市場

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財團法人農業科技研究院為鼓勵我國優質科技農企業藉由國際專業展覽提升國際行銷能力，協助拓展海外據點，建立國際行銷網絡或策略聯盟，於11月1日至3日，在南港展覽館一館四樓舉行的2023年「亞太區農業技術展覽暨會議」中設置「臺灣農業技術形象館」（以下簡稱臺灣館），邀集我國優質科技農企業參加展出。

臺灣館自2019年起以農企業為主體，至今累計99家次農企業參與展出，展示超過300項次農業技術產品，並進行商機洽談近1,000場次，促成簽訂國際經銷或拓點超過30家次，增加營收約2,000萬元，促投增資達3,400萬元。

去年臺灣館協助22家參展業者完成超過390場次現場商洽，並促成與馬來西亞、越南、菲律賓與柬埔寨等國共25組國際買家完成40場次線上媒合商洽。截至2023年8月底，參展業者展後效益追蹤顯示參展提升營業金額超過700萬元，促進投增資金額達950萬元，成功簽訂海外代理商/經銷商7家次，並成功拓點至馬來西亞、菲律賓及越南。

今年農業部以農糧、水產與畜牧產業應用之農業資材、農業設備及種子種苗為主題，展出20家參展業者之商品及服務，呈現臺灣智慧農業、環境友善及循環永續之產業化優異成果。農業資材領域展示環境友善及有機種植條件可使用之植保劑、生物肥料與農藥、昆蟲性費洛蒙等生物性資材；農業設備展示省時省工省力之農用無人機、播種與採收機及智能環控專家系統，應用在土地與人力條件限縮下仍可效率化生產；種子種苗部分除展出抗病及無特定病毒之健康種苗外，同步展出可分解環保紙缽苗，展現積極發展減塑永續趨勢之理念。

本次臺灣館特別挑選出3家亮點業者，分別為長期致力於友善環境之生物性農藥與肥料研發的「亞中實業股份有限公司」，在生物性農業資材領域提供安全、便利與有效的解決方案；優先應用無人機於農業監測之「經緯航太科技股份有限公司」，結合農業科學、遙測、影像分析及AI技術等專業領域，即時回報農田情況，並提供作物識別、健康分析、病害預警等全方位服務；以及具有農機與智慧環控專業的「鍠麟機械有限公司」，展現智慧化模組式系統運用於農、漁及畜牧產業之應用實例，並積極研發各項智慧環控應用系統、貨櫃型植物工場、功能型自動計量秤重機、文心蘭智能補光技術等，以高效能、高品質、省工與安全模式下進行農業生產。

今年特別於11月1日開幕當天，安排3場次農業技術產品發表會，提供亮點業者不同推廣模式；臺灣館也和大會合作，安排國際買家媒合商談，期藉由面對面的說明與示範，讓國際買家深入瞭解，進而開啟跨國商務合作機會，邀請對臺灣農業技術有興趣的買家前來參觀，推動農業科技產業國際化發展。

行政院農業部農業科技研究院產業發展中心表示，臺灣館作為我國農業科技企業的國際行銷平台，已逐漸展現其效益。透過臺灣館的參展，我國農業科技企業有機會與國際買家直接洽談，並建立合作關係，進而拓展海外市場。

有興趣參觀者，請洽洪玉玲小姐 (Tel: 02-2738 3898 eMail: [email protected]) 或上網報名: https://www.agritechtaiwan.com/zh-tw/