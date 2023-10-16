《盤中解析》台股斷電大跌 8族群摸黑尋寶

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【時報記者張漢綺台北報導】費城半導體及Nasdaq重摔，台股盤中指數大跌150點！雖然上週多位美國聯準會(Fed)官員聯袂放鴿，讓市場對於11月到12月升息預期降低，但市場擔憂以巴衝突擴大，油價急漲通膨再起，地緣政治可能失控，恐慌情緒增溫，致使上週五美國科技股及費城半導體指數重挫收低，拖累今天台股的電子類股，在台積電(2330)及AI個股持續走弱下，台股指數以低盤開出，廣達(2382)、技嘉(2376)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、健策(3653)等指標股續弱，僅川湖(2059)、勤誠(8210)相對較強，市場轉趨保守，中小型股僅有基亞(3176)、創威(6530)、昇華(4806)、驊訊(6237)、京晨科(6419)、天剛(5310)、紅木-KY(8426)、倫飛(2364)盤中股價亮燈漲停。

在群龍無首下，台股指數一度大跌150點，下探16623.59點，截至11點15為止，加權股價指數約16644.03點，下跌138.54點，成交量約1472.66億元；OTC指數為214.95點，下跌1.28點，成交量為438.75億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲1.93%，其次是油電氣類股及化工類股，分別上漲1.19%及0.72%，表現較差者為電線電纜類股、航運類股及光電類股，其中電線電纜類股下跌2.9%，航運類股下跌1.88%，光電類股下跌1.48%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、上漲0.2%，表現最差為觀光類股、下跌1.75%。

就技術面來看，上週逢國慶連假，台股僅有3個交易日，由於連假期間美股持續走高，帶動台股續攻，上週五加權股價指數以16782.57點作收，累計一週上漲262點，漲幅約1.59%，週K收紅，也是連兩週收紅K，成交量放大至日均量3186億元，以中小型股為主的櫃買市場走勢則相對弱勢，OTC收盤指數為216.23點，累計一週小漲0.28點，漲幅約0.13%，週K收十字線，日均量放大至745.61億元。今天台股在上週五美股科技股重挫下，指數開低走低；近期台股續彈近600點後，隨指數進逼前高16920點，短線賣壓出籠，彈勢暫歇，目前台股日KD指標仍偏多，故研判指數下檔空間有限，半年線約16567點應具支撐力道。

分析師表示，以巴衝突升高，拖累美科技股拉回，且台幣走勢轉貶，外資由買轉賣，不利台股多方延續攻勢，不過在歐美進入消費性旺季，中國製造業走出谷底，財報旺季來臨，加上台股選舉行情啟動，中多行情延續。

短線上，由於本週有台積電法說及鴻海(2317)科技日加持，操作上選股不選市，可逢低布局獲利貢獻度高的IC設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。

威剛(3260)10月DRAM合約價月增約10%、NAND月增10%~15%，而後續合約價較高頻率為逐月談定，可讓供需態勢更有效地反映在報價上，故無礙供給端對價格支撐的強烈意念，有助於威剛營收表現，可逢低佈局。