跌破700萬對 陸結婚人數9年連降 去年人數降10.6％

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據澎湃新聞報導，10月13日，大陸民政部發佈《2022年民政事業發展統計公報》。統計公報顯示，2022年，大陸全國婚姻登記機構和場所共計4310個，其中婚姻登記機構1103個，全年依法辦理結婚登記683.5萬對，比上年下降10.6％。結婚率為4.8‰，比上年下降0.6 個千分點。依法辦理離婚手續287.9萬對，比上年增長1.4％。其中，民政部門登記離婚 210.0萬對，法院判決、調解離婚77.9萬對。離婚率為2.0‰。

結婚人數9連降！老齡化進一步加重。

從結婚人數來看，自2013年達到1346.9萬對的最高峰後，結婚人數連續9年下降。這其中，2019年中國大陸結婚人數跌破1000萬對、2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年則跌破了700萬對大關。

根據公報公佈的2022年結婚登記人口年齡分布數據計算，2022年，中國大陸結婚登記人口中，20-24歲人群佔比僅為15.2％，比上一年下降1.3個百分點。

另外，值得注意的是，截至2022年底，大陸全國60週歲及以上老年人口28004萬人，佔總人口的19.8％，其中65週歲及以上老年人口20978萬人，佔總人口的14.9％。

去年出生人口956萬，比2021年減少106萬人。

另據央視新聞報導，大陸國家衛生健康委10月12日發佈了2022年中國大陸衛生健康事業發展統計公報。

在人口發展和婦幼健康方面，2022年中國大陸衛生健康事業發展統計公報顯示，2022年全國出生人口956萬人。

2022年出生人口中二孩佔比為38.9％，三孩及以上佔比為15.0％，出生人口性別比為111.1。由此計算，在2022年出生人口中一孩佔比為46.1％。

根據公開數據查詢發現，2022年大陸全國出生人口數量比2021年減少106萬人，2021年中國大陸出生人口數量為1062萬人。

今年1月17日，大陸國務院新聞辦公室舉行新聞發佈會。發佈會上，國家統計局公佈了最新人口數據。

據大陸國家統計局數據顯示，2022年末全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14億1175萬人，比上年末減少85萬人。

2023年8月8日，據第一財經報導，中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬傑在醫藥創新和科技前沿論壇上表示，中國新生兒人口數量近5年內下滑約40％，2022年全國出生人口共956萬人，「預計2023年出生人口數約為700萬-800多萬。」

喬傑稱，現階段，育齡女性生育力堪憂，這包括：育齡女性數量的進一步減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。

喬傑的觀點引發外界熱議。人口學專家何亞福向界面新聞表示，2023年出生人口低於900萬很有可能，但低於800萬的可能性不大。

人口負增長的趨勢會延續嗎？據澎湃新聞報導，1月17日，在大陸國務院新聞辦舉行的2022年國民經濟運行情況新聞發佈會後，大陸國家統計局局長康義在接受澎湃新聞記者採訪時回應了關於去年人口負增長的問題。

他表示，人口負增長是經濟社會發展到一定階段以後的結果，很多國家也都在走這個路。2022年中國大陸人口減少85萬人，主要還是由於新出生人口在減少，與生育意願下降、婚育時間推遲等有關係，也與育齡婦女人口的減少也有關係，這些因素導致了新出生人口減少。出生人口減少，再加上人口老齡化，導致了人口負增長。

人口負增長的趨勢會延續嗎？

康義表示，這個趨勢應該是成立的，但並不用太急著擔心這個問題。人口最主要的問題在於人口總量、人口結構與產業體系是否是相匹配的。

「當前中國大陸勞動力總體上還是供大於求的，並不是說人口總量減少，人口紅利就沒了。我們的勞動力素質還在提高，人均受教育水平已經接近11年了，和我們整個產業相匹配，這就是一個好的勞動力供給狀況。」康義稱。

另一方面，針對中國大陸生育率下降、人口老齡化等新的人口發展形勢，近十多年來，不斷調整優化生育政策，人口保持平穩增長，性別結構持續改善。

2013年和2016年分別實施「單獨兩孩」和「全面兩孩」生育政策。為進一步促進中國大陸人口長期均衡發展，2021年開始實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。

當前，各地正在不斷出台政策鼓勵生育。例如，深圳在今年1月發佈《關於公開徵求深圳市育兒補貼管理辦法意見的通告》，徵求社會公眾意見，截至2023年2月13日。

根據《管理辦法》，初步擬定深圳市育兒補貼標準：生育第一個子女且辦理出生入戶後，發放一次性生育補貼3000元（人民幣，下同），另外每年發放1500元育兒補貼，直至該子女滿3週歲，累計7500元；生育第二個子女且辦理出生入戶後，發放一次性生育補貼5000元，另外每年發放2000元育兒補貼，直至該子女滿3週歲，累計11000元；生育第三個子女且辦理出生入戶後，發放一次性生育補貼10000元，另外每年發放3000元育兒補貼，直至該子女滿3週歲，累計19000元。