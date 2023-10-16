清境長街宴18日登場 限額40名可預約品嚐滇緬美食

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滇緬新年文化慶典「清境火把節」下周登場，18日由「清境長街宴」打頭陣，南投縣觀光處為了讓民眾感受多元族群魅力，17年來首度開放「清境長街宴」民眾參與，並推出電子套票行程，結合包車服務，帶遊客品嚐異域美食，跟著滇緬民族一同唱跳歡慶。

觀光處指出，火把節是大陸雲南少數民族，彝族、哈尼族、白族、納西等族的傳統節日，其中彝族視為新年，具薪火相傳、感念祖先等意涵，1961年滇緬義胞落腳於清境博望、壽亭、定遠新村，2007年起年年舉辦家鄉傳統慶典「清境火把節」，今年火把節以「傈僳族」為主題，採用傈僳族吉祥圖案「弓弩」、「火塘」及「俄勒帽」作為主視覺，象徵勤勞智慧，家庭幸福、平安和諧，首度推出電子套票行程。

火把節由「清境長街宴」揭開序幕，由清境3個高山眷村博望、壽亭、定遠新村輪流舉辦，今年18日將在定遠新村舉行長街宴，家家戶戶沿街擺桌，拿出各家拿手好菜宴客，以往只邀自家賓客參與，今年首度開放40名素昧平生遊客報名，想體驗滇緬慶典、特殊的美食文化饗宴的民眾，可至南投好好玩網站（https://reurl.cc/gaagNN）預約。

緊接著「清境火把節」將在27日、28日登場，參加遊客除了可以觀賞雲南打跳、滇緬邊區少數民族及仁愛鄉原住民舞蹈表演，或是跟著一起唱跳歡慶，最後跟著居民高舉火把、照天祈年、除穢求吉，期盼來年風調雨順、國泰民安、萬象更新。