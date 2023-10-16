新北44家餐廳響應 外送用循環容器前300組訂單享免運

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新北市環保局與提供環保外送及循環餐具租借服務的LooPick循拾公司合作推動「新北好綠食」外送餐食使用循環容器服務，目前有44家新北餐廳響應，即起至12月16日，只要透過「LooPick 循拾」網站訂購餐點，前300組訂單可享免運優惠，另同一帳號於活動期間內的第10次下單，可享有歷次訂單加總金額10％的回饋，可折抵該次的訂餐或用於後續的訂單上。

環保局表示，近年餐飲外送平台興起，免洗餐具使用量越來越大，為從源頭減少一次性餐具使用，因此與業者共同舉辦「新北好綠食」循環容器餐盒環保外送活動，廣邀新北市餐飲店家加入，由「LooPick 循拾」循環容器業者提供循環容器及訂購平台服務。

目前共44家新北餐廳響應，提供了便當、早午餐等多元類別的餐點，消費者只需提前2個工作天至「LooPick 循拾」網站訂購，平台確認餐點內容無誤後，將通知店家使用循環容器盛裝，再由循拾派員送餐，而消費者享用美食後僅需簡易清洗廚餘垃圾並堆疊整齊，平台將依約前往回收送至清洗站。

環保局說明，清洗站將依據衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」洗滌清潔、有效殺菌及細部檢查後再進入下一次循環使用，希望藉此服務改變大眾習慣，減輕一次性餐具回收處理之負擔與製造時帶來的環境負荷，達成環境友善，歡迎民眾、機關及企業團體多加利用。

環保局補充，新北市長期實施源頭減量及限塑政策，去年10月1日起亦依環境部「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」加強推動減廢，至今年9月各機關、學校等辦理的3萬6000多場次會議、訓練及活動已減少10萬1043個一次性餐飲容器使用，未來也希望藉由「新北好綠食」的推廣讓更多民眾、機關及企業團體更容易響應減少一次性餐具，落實源頭減量讓環境永續。