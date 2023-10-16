台南國際餐酒嘉年華本周末登場 8國221位調酒師會師河樂廣場獻技

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堂堂邁入第3屆的「台南國際餐酒嘉年華」，即將於21日、22日在中西區河樂廣場登場。市府今天宣布，此次活動將再度與調酒界知名品牌「威士忌台傲日WHISKY TIMEOUT」聯手，不但集結逾50家在地美食、佐餐酒、甜品等名店，更邀請來自7國21位國際知名調酒師，與台灣在地200位調酒師共襄盛舉。

市長黃偉哲還說，21日也是今年全運會的開幕日，眾多體育好手同場較勁，精彩可期，歡迎海內外朋友遊台南觀賽事、品美酒、嚐佳餚，保證滿載而歸。此外，台南是文化古都、宗教之都，還是美食之都，期盼台南在地美食文化能結合餐酒，發展出台南獨特的餐酒美食文化。

黃偉哲認為，第1屆餐酒嘉年華活動雖在疫情期間舉辦，但仍造成轟動，可見活動深獲肯定。今年的規模更勝以往，邀請台灣在地200位調酒師，聯手來自日、韓、泰、越、新加坡、馬來西亞、香港等21位國際知名調酒師齊聚一堂，堪稱亞洲美食餐酒界一大盛事。

觀光旅遊局長林國華也表示，今年的台南國際餐酒嘉年華集結逾50家在地美食、佐餐酒業者、甜品等名店，包含超難預約的「焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO」、開業逾80載的「阿霞飯店」、風靡日本的台灣之光「蜷尾家霜淇淋」、排隊名店「糯夫米糕」等台南餐飲界夢幻陣容。

此外，活動現場更邀集超過80攤高檔酒品與調酒攤位，全台逾200名調酒師參與，還加碼邀請7國21位國際知名調酒師共襄盛舉，並設計台南專屬酒單，與會者無須出國，即能充分品味異國風味的調酒魅力。

觀旅局指出，為使遊客安心參加活動，活動期間每天下午2時至8時，特地安排雙層巴士接駁車，從台南火車站至活動現場的河樂廣場繞行，廣場旁的環河街路段還設置計程車停等區，並提供代駕服務，籲請參加者依循小酌怡情、過飲傷身的「理性飲酒」及「未滿18歲禁止飲酒」，務必「開車不喝酒」及「酒後勿開車」，善加利用大眾運輸乘具，享受安全愉快的歡樂假期。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！