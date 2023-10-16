紅葉谷綠能溫泉園區以「薑」入湯 傳遞主題溫泉新體驗

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看好秋冬泡湯旅遊市場，並為滿足旅客對於獨特溫泉體驗的追求，即日起紅葉谷綠能溫泉園區推出秋冬期間限定、以「薑」為主題的戶外溫泉體驗。此外，園區餐廳「尋星廚房」亦推出秋冬全新菜單，以布農族食材與香料入菜，讓遊客在大自然的懷抱中品味薑的療癒之美，還能品嘗到台東原味十足的風土料理。

以「薑」為主題的泡湯池「火石鳥暖泉區」取名自布農族傳說中、替族人取火種的紅嘴黑鵯 (halpis)，全新的「薑」風味戶外溫泉體驗，運用砌石、植栽環繞等自然景觀，打造大地般的溫暖和薑香氣的露天池，讓遊客可以在薑香四溢的氛圍中盡情放鬆，還能於泡湯後品嚐薑糖布丁與薑茶暖心與暖胃，讓旅客在寒冷的冬季中感受舒心般的療癒。此外，每周末的下午14：00至15：00將舉辦DIY手作小薑包的活動，客人可將成品攜帶進薑湯池或回家泡腳使用，此活動為自由付費參加，每人50元可體驗手作的樂趣。

紅葉谷綠能溫泉園區的廚藝團隊也在尋星廚房中推出全新一季菜單，並結合布農族語推出相關創意料理，例如「獵人馬巴格蘭的晚餐」取名自布農族語的烤肉之意，運用了豬腱子骨、烤豬肋排、烤豬胛心肉、地瓜、蔬菜串、與延平當地產的碳烤鳳梨。「從法國旅遊去義大利的杜曼」的「杜曼」，在布農族語中是蝸牛的意思，這道嚐起來原味十足的義大利披薩，採用了台東的白玉蝸牛、大蒜、巴西里、洋蔥、奶油、起士與自製披薩餅皮。

另外，還有乘著颱風來的禱覓、嘎嘎的香料溯源之旅、踩著火焰的比尼嘎嘛、 尋星紅燒野蔬牛肉麵、泰式打拋豬佐油芒雙黃蛋、日式咖哩雞腿飯、墨西哥素鴨胸薄餅、桑拉夫的菜園等多道延平鄉特色料理，等待著旅人們前往台東紅葉谷體驗。

針對純用餐的旅客，尋星廚房也推出二款預約制多人套餐，分別為「比尼嗨路的跳水比賽」四人套餐，售價2200元，比尼嗨路是布農族語中醃漬菜的意思，內含綜合野菜、綜合蕈菇、鹿野雞腿肉片、玉米筍、南瓜塊、白蘿蔔、苦瓜與沙梨。以創意取名的「別在伊喜干的傷口灑鹽」則是鹽焗海魚的雙人套餐，售價980元。內容包括臺灣海鱺、原民山地飯、地瓜、南瓜塊、蔬菜串與炒野菜，充滿創意且富含原民料理的智慧，四人套餐與雙人套餐，皆需三天前預訂。