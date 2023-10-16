台積電龍潭廠爆生變 房仲點名4區房市躺槍

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【中時新聞網 邱怡萱】護國神山台積電近年積極擴廠投資，如今卻爆出，桃園市龍潭科學園區第3期擴建計畫，因為反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，導致台積電放棄在此設2奈米以下製程廠區，台積電尚未正式回應傳聞。房仲則點名，以下4大區域房市受到的衝擊恐最大。

傳出台積電放棄龍潭設廠，根據ETtoday報導，東森房屋中壢中美加盟店店長廖壽業分析指出，台積電一旦宣布退場，對房地產業震撼相當大，不光是龍潭，周邊包括平鎮、觀音、中壢以及湖口等區域房市，都可能受到不小衝擊。

廖壽業接受ETtoday採訪時說，除了上述住宅市場受衝擊外，桃園工業地產過去在陸美貿易戰、台商回流後表現強勢，如今也可能因為少了重大產業進駐，使市場買氣趨冷清。

一名網友在PTT發文表示，龍潭3期擴建急轉彎，看來大局已定，台積電過去3年擴廠速度太快，管理層有意識要稍微冷靜放緩，目前在寶山、台中、高雄，各有4、4、6座晶圓廠的規劃，而在進度方面，寶山時程明確，高雄時程會視景氣需求伺機而動，但蓋廠明確，台中則是比較中程發展，會更難捉摸，至於龍潭的位置就尷尬了一點。

該名網友說，如果龍潭不蓋了，接下來台灣哪裡還有地呢？其他網友紛紛表示，「龍潭是因為你徵收一堆住宅用地，所以引發抗爭」、「嘉義地一堆又便宜」、「台南！台糖的地還很多」、「往低阻力的去，地價也低，嘉義、台南、高雄連成一氣」。