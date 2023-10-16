《科技》研調：未來5年全球智慧機出貨複合年增6%

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【時報記者王逸芯台北報導】DIGITIMES研究中心綜合供應鏈訊息、各區域市場狀況及觀察全球政經走勢分析，預估2023年全球智慧型手機出貨量為10.84億支，衰退6.6%；展望未來5年，全球大多數國家消費者漸適應高通膨及美元升值的總經環境，且預估2025年起此兩項負面效應逐步消退，加上新興市場功能手機用戶換購智慧型手機及5G換機趨勢不變，DIGITIMES研究中心預估每年出貨成長率將落在4~8%，複合年均成長率(CAGR)估6%。

DIGITIMES分析師林俊吉表示，高通膨及美元升值使歐美及新興市場購買力下滑，加上大陸市場需求因經濟前景欠佳與消費信心不足而持續不振，2023年智慧型手機市場步上2022年後塵，同樣落入衰退窘境。

展望2024年，智慧型手機出貨可望達3000萬支以上的品牌業者預期同2023年有9家，排名依序將為三星、蘋果、OPPO、小米、Vivo、傳音、榮耀、華為、聯想，九大品牌業者合計將囊括全球92.8%市佔。

在5G智慧型手機方面，DIGITIMES研究中心預估2023年出貨將略高於5.64億支，較2022年衰退4.1%；預估2024至2028年5G手機出貨每年增量介於1.1億至1.8億支。