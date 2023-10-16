全國商總主席賴正鎰：全台展延開工宅數估計將暴衝至5萬戶，打炒房效應發威

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鑑於預售屋淪為爛尾樓案例屢見不鮮，最近內政部長林右昌表態，將研議預售信託擔保機制精進措施，以保障購買預售屋民眾的權益保障。對此，鄉林建設集團董事長、全國商總主席賴正鎰今（16）日公開表態，此舉萬萬不可，由於近三年全台預售建案因工料雙漲、政府接連打炒房、土建融貸款成數及囤房稅等諸多政策，打房效應已發威，更造成六都的展延開工宅數屢創新高，去年高達6萬戶，今年估計也會超過5萬戶，瀕臨影響市場供應，正常運作的狀態。他也向政府喊話，籲請政府停止打房並放寬土建融及信託限制。

賴正鎰表示，他向政府提出呼籲，應加大協助營造業改善缺工情況的力度，同時適度放寬土建融管制，囤房稅2.0規定。

對於有意調整預售屋信託機制的部分，賴正鎰主張，現有銀行信託撥款運作得很順暢，政府應順從市場機制、滿足民眾購屋需求，最好不要再多設限，以免增加開發商資金壓力。

賴正鎰表示，根據內政部不動產資訊平台統計資料顯示，去年全台住宅建照核發18萬戶，為近20餘年來最大量，開工展延也達最高峰，達到6萬209戶，換算起來等於約33％建照戶數申報開工展延，較2021年，增加30.9％。

統計顯示，今年第一季全台建照展延件數為1,262件、展延開工總宅數1萬3,178戶，全國平均展延開工宅數比重擴大為37.5％，六都平均展延比重更達59.5％。

其中，展延率最高是台北市和高雄市；最低為台南市。

若以數字來看，雙北市加起來就超過5,000戶、高雄市也有2,448戶，預估今年展延開工總宅數仍有逾5戶規模。

根據建築法規，新建案取得建照後半年內需申報開工，可再展延3個月，也就是取得建照9個月內必須申報開工。但這幾年受疫情影響缺工潮嚴重，各縣市政府陸續宣布建照、雜照可自動展延，建築期限延1～3年不等，延長建照的建築完工時程。

鄉林不動產研究室指出，數據顯示，開發商近年來因缺工缺料及建材成本高漲、政府接連打炒房等因素，推案及興建時程難以管控，導致申請展延宅數出現暴衝。

賴正鎰分析，內政部為保障大眾購買預售屋的權益，宣佈打算針對銀行抵押債權、預售款運用及價金動用等對建商作進一步規範，出發點當然是很好，但是也必須顧及建築開發商財務運用的彈性空間，現階段很多建商因為土建融限縮，面臨資金調度以及缺工困境，需要政府大力支持協助。

他說，以展延開工宅數創新高這個現象來看，跟資金調度財務面就脫不了關係，過去幾年房市火紅時期缺工、搶工問題就開始白熱化，加上購地成本持續增加，如果成本沒掌握精準，可能會面臨一開工就虧損的窘況。

他表示，開發商最怕就是突然遇到景氣突然下滑，房子成交速度變慢，一開工就要投入大筆資金，而完工後還未售出之餘屋多還會有囤房稅的壓力，所以說展延開工宅數飆高現象是工料雙缺加上疫情還有政府連續打房措施，以及限期動工令等因素及政策交錯下的後遺症，如果再加上信託強化管制，更會讓中、小型建商財務調度失靈。