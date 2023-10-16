前往主要內容
工商時報LOGO

「竹北戲劇行旅節」推萬聖節變裝遊行 28日水圳公園登場

  • 中時即時 羅浚濱
秋之竹北戲劇行旅節，明華園戲劇總團15日晚在竹北停15停車場演出八仙傳奇系列「蓬萊大仙-李鐵拐」。（竹北市公所提供／羅浚濱新竹傳真）
秋之竹北戲劇行旅節，明華園戲劇總團15日晚在竹北停15停車場演出八仙傳奇系列「蓬萊大仙-李鐵拐」。（竹北市公所提供／羅浚濱新竹傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023秋之竹北戲劇行旅節-市區風華 戲幻藝起」14、15日兩天在竹北停15停車場，由「風神寶寶兒童劇團」及由孫翠鳳領軍的「明華園戲劇總團」，將經典大戲般上竹北舞台，吸引滿場人潮喝采，28日將移師竹北水圳公園舉辦萬聖節動物方城市大遊行，有德國人聲樂團、獅子王電影交響音樂會。

竹北市長鄭朝方表示，嫡傳自明華園戲劇血脈，結合傳統戲劇與本土文化說故事的「風神寶寶兒童劇團」，14日晚首度到竹北演出，融合傳統技藝與現代藝術，帶領小朋友進入「風神寶寶之火焰山」，沉浸在西遊記中與故事腳色一同冒險，互相學習比肩作戰的體驗。

由孫翠鳳領銜主演的八仙傳奇系列「蓬萊大仙-李鐵拐」，是明華園最具代表性的經典大戲之一，劇中華麗戲服、創意特效、劇情蘊藏創意哲思，15日晚也吸引不少各地戲迷，不辭辛勞特來到竹北觀看。

活動現場也準備著戲曲身段及唱詞體驗，讓參與民眾不只可以觀看台上演出，更能在台下親身體驗關於傳統戲曲的深奧精隨。秋之竹北戲劇行旅節活動最終站「東區水圳-聲影響起」，28日將移師到水圳公園，歡迎民眾變裝參加萬聖節動物方城市大遊行，聽德國人聲樂團、獅子王電影交響音樂會。詳細資訊請上「竹北市公所-藝遊竹北」臉書查詢。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 貨櫃航運吹冷風 法人對長榮最新評價出爐

  2. 一文看懂勞保年資、基數算法 用這招退休還可多領10個月

  3. 準備刷存簿 月底前「勞保有16筆可領」 這項一次發5個月

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。