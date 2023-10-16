「竹北戲劇行旅節」推萬聖節變裝遊行 28日水圳公園登場

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「2023秋之竹北戲劇行旅節-市區風華 戲幻藝起」14、15日兩天在竹北停15停車場，由「風神寶寶兒童劇團」及由孫翠鳳領軍的「明華園戲劇總團」，將經典大戲般上竹北舞台，吸引滿場人潮喝采，28日將移師竹北水圳公園舉辦萬聖節動物方城市大遊行，有德國人聲樂團、獅子王電影交響音樂會。

竹北市長鄭朝方表示，嫡傳自明華園戲劇血脈，結合傳統戲劇與本土文化說故事的「風神寶寶兒童劇團」，14日晚首度到竹北演出，融合傳統技藝與現代藝術，帶領小朋友進入「風神寶寶之火焰山」，沉浸在西遊記中與故事腳色一同冒險，互相學習比肩作戰的體驗。

由孫翠鳳領銜主演的八仙傳奇系列「蓬萊大仙-李鐵拐」，是明華園最具代表性的經典大戲之一，劇中華麗戲服、創意特效、劇情蘊藏創意哲思，15日晚也吸引不少各地戲迷，不辭辛勞特來到竹北觀看。

活動現場也準備著戲曲身段及唱詞體驗，讓參與民眾不只可以觀看台上演出，更能在台下親身體驗關於傳統戲曲的深奧精隨。秋之竹北戲劇行旅節活動最終站「東區水圳-聲影響起」，28日將移師到水圳公園，歡迎民眾變裝參加萬聖節動物方城市大遊行，聽德國人聲樂團、獅子王電影交響音樂會。詳細資訊請上「竹北市公所-藝遊竹北」臉書查詢。