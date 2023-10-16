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烏國缺1.4兆 捐贈國疲了 抗俄戰爭怎打下去

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俄烏戰爭打得沒完沒了 烏克蘭坦承捐贈國已有日益疲乏的跡象。圖／摘自網路YouTube影片
俄烏戰爭打得沒完沒了 烏克蘭坦承捐贈國已有日益疲乏的跡象。圖／摘自網路YouTube影片

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【中時新聞網 楊幼蘭】俄烏戰爭打了超過1年，還沒有結束的跡象，但烏克蘭官員說，如今很大的一部分問題在於，捐贈疲勞已經影響到他們的抗俄戰爭。而雪上加霜的是，以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭，也可能影響國際對烏克蘭的援助。

綜合外電16日報導，烏克蘭正面臨2024年預算多達430億美元（近1.4兆台幣）的缺口，基輔不確定，要怎麼繼續對抗俄羅斯的侵略。烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）說，他已看到國際夥伴的「嚴重疲乏」。「他們想要忘掉戰爭，但全面戰爭還在持續。」他並指出，如今烏克蘭領導階層得加倍努力，才能說服夥伴國提供堪比上年度會議的支援。

而烏克蘭前外長克林金（Pavlo Klimkin）說，美國制定外交政策的國會議員「一天只有 24 小時來關心整個地球」，隨著以色列和哈瑪斯爆發第二次衝突，意味著「我們的時間更少了」。

另一方面，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）也說，中東衝突可能阻礙未來基輔所獲得的援助。他指出，要是戰爭繼續打下去，相當肯定的是，需要提供武器和彈藥的不只烏克蘭，而這顯然會出現某些問題。

文章來源：Ukraine finance minister says donor 'tiredness' growing as war drags on

文章來源：Donor fatigue has come for Ukraine

文章來源：Ukraine Worries That Prolonged War in Gaza May Dilute Global Support

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