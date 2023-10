烏國缺1.4兆 捐贈國疲了 抗俄戰爭怎打下去

【中時新聞網 楊幼蘭】俄烏戰爭打了超過1年,還沒有結束的跡象,但烏克蘭官員說,如今很大的一部分問題在於,捐贈疲勞已經影響到他們的抗俄戰爭。而雪上加霜的是,以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)之間的戰爭,也可能影響國際對烏克蘭的援助。

綜合外電16日報導,烏克蘭正面臨2024年預算多達430億美元(近1.4兆台幣)的缺口,基輔不確定,要怎麼繼續對抗俄羅斯的侵略。烏克蘭財長馬欽柯(Serhiy Marchenko)說,他已看到國際夥伴的「嚴重疲乏」。「他們想要忘掉戰爭,但全面戰爭還在持續。」他並指出,如今烏克蘭領導階層得加倍努力,才能說服夥伴國提供堪比上年度會議的支援。

而烏克蘭前外長克林金(Pavlo Klimkin)說,美國制定外交政策的國會議員「一天只有 24 小時來關心整個地球」,隨著以色列和哈瑪斯爆發第二次衝突,意味著「我們的時間更少了」。

另一方面,烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)也說,中東衝突可能阻礙未來基輔所獲得的援助。他指出,要是戰爭繼續打下去,相當肯定的是,需要提供武器和彈藥的不只烏克蘭,而這顯然會出現某些問題。

文章來源:Ukraine finance minister says donor 'tiredness' growing as war drags on

文章來源:Donor fatigue has come for Ukraine

文章來源:Ukraine Worries That Prolonged War in Gaza May Dilute Global Support