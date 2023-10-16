《百貨股》統一超瞄準毛孩商機 小七相關業績增2成

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【時報記者張漢綺台北報導】看好毛孩商機，統一超(2912)近年加速擴展「OPEN!PETS寵物生活專區」，提供飼主們24小時就近便利購買需求，10月寵物專區正式突破2千店，7-ELEVEN門市也祭出寵物各項商品優惠方案，預計帶動相關類別業績成長2成。

寵物商機一年逾300億，根據外部市場調查，全球寵物市場持續成長，其中又以亞太區成長最快速，7-ELEVEN觀察本土市場每年持續雙位數成長，更發現全台養貓登記數大幅成長逾4成，「貓派」成為新主流。

7-ELEVEN看好毛孩商機，近年加速擴展「OPEN!PETS寵物生活專區」，提供飼主們24小時就近便利購買需求，且7-ELEVEN掌握「萌寵擬人化商機」，近年積極整合線上線上，除了近6800家門市預購平台可提供線上下單線下取貨外，10月門市「OPEN!PETS寵物生活專區」也正式突破2千店。

7-ELEVEN表示，目前寵物生活專區聚焦零食、罐頭、乾糧、用品4大結構開發超過20大品牌、共計60~300款寵物商品，單店寵物業績是未導入專區的2.5倍以上，進一步發現本土市場寵物周邊商品買賣成長速度驚人，即日起針對居家用品類推出「潔潤擦澡濕巾-小型犬」、「天然消臭噴霧(貓用)」、「寵物眼周清潔濕指套 」以及「寵物耳朵清潔濕指套」，讓飼主24小時就近購買萌寵好幫手，預計帶動相關類別業績成長2成。

統一超9月合併營收271.2億元，月減1.42%，年增9.99%，累計前9月合併營收為2355.92億元，月增9.76%。