「兩彈一星」之父 陸國安部揭秘曾遭美威脅：把他槍斃也不能放回中國

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據大陸國家安全部今天（10月16日）發布消息，59年前的今天，中國大陸成功爆炸第一顆原子彈，有力打破大國的核壟斷。「兩彈一星」先驅錢學森等回國投身建設，為科技和國防現代化建設作出了突出貢獻。而在這背後，中共隱蔽戰線發揮了特殊重要作用。

「把他槍斃了也不能放回中國！」

1949年10月1日，中共建政的消息傳到美國，錢學森等無數海外留學生立志早日回國投身建設。韓戰爆發後，美國大肆羈留中國大陸留學生，阻止錢學森等高科技人才回國。

錢學森時任美國加州理工學院噴氣推進中心主任，憑借著在火箭、導彈等多個領域取得的卓越成果，與世界著名科學家馮．卡門共同建立了「卡門－錢學森」公式，成為了世界知名的空氣動力學家。

當錢學森於1950年準備回國時，美國政府對他進行了指控和軟禁，聯邦調查局FBI將其攔住關進監獄，移民局抄了他的家。美國海軍部副部長丹尼爾．金貝爾甚至說「一個錢學森抵得上5個海軍陸戰師。我寧可把這個傢伙槍斃了，也不能放他回中國去！」

「我終於回到了日夜思念著的祖國」

抗美援朝戰爭打響後，美國倚仗空中優勢，持續派遣間諜飛機入境偵察竊密，並空投間諜向中國大陸滲透。大陸反間諜部門及時掌握情報，同防空部隊有效配合，屢屢打下諜機，斃捕大批「飛諜」。被捕美諜被依法判刑，這使美國政府承受了巨大政治壓力。戰後美國政府企圖尋求解決途徑，就此問題與中方談判。

1954年6月，中美兩國啓動日內瓦會談，錢學森等留美人員回國問題，成為與美國博弈的焦點。經過激烈交鋒，最後就雙方人員和僑民回國問題，達成《中美兩國大使級會談就雙方平民回國問題的協議的聲明》。錢學森等留美學子終於可以回到中國大陸。

1955年，錢學森在接受新華社記者採訪時說：「我終於回到了日夜思念著的祖國，今後要貢獻自己的全部力量，為祖國的建設事業服務。」

如影隨形的「貼身保鏢」

1955年9月17日，被扣留5年之久的錢學森攜家人，從美國洛杉磯登船踏上歸途。為了確保其歸國安全，中央指示具有豐富隱蔽鬥爭經驗的外貿部李強參與保護工作，李強密電在港的華潤公司具體負責。華潤公司提前安排人員登上錢學森歸國的郵輪，與他取得聯繫。獲悉中外記者已等候在香港碼頭迎接錢學森，為防止敵特混在其中實施暗害，華潤公司派出輪船，提前在海上迎接錢學森，改由九龍上岸，乘火車入深圳關。

錢學森抵達大陸後，為嚴防敵特暗害，中共隱蔽戰線為錢學森配備多名隨身護衛人員，在車輛出行、家人日常起居等方面縝密部署。特別是為其配備專職食物化驗員，錢學森家裡的飯菜、茶水，甚至醬油白糖等佐料，都必須通過檢驗後方可食用。

錢學森回到中國大陸後，投入兩彈一星的研發，使中國大陸導彈、原子彈的發展向前推進了至少20年。錢學森以其輝煌成就，成為中國大陸載人航天奠基人，被譽為「中國航天之父」「中國導彈之父」「中國自動化控制之父」和「火箭之王」。1999年，錢學森被授予「兩彈一星」功勳獎章。