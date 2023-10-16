海拔300公尺以上難取水 新北貢寮首座水井工程完工

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新北市貢寮區因地勢偏遠、高低地落差大，自來水管線不易到達，居民依賴山泉水，夏季水源枯竭，新北市水利局補助貢寮區公所約823萬元，於吉林里、龍岡里及和美里共完成3件簡易自來水工程，其中吉林里內寮街下坪地區設置首座水井型簡水系統，解決居民用水不穩定及生活的不便。

水利局長宋德仁表示，今年度補助貢寮區3件新設簡易自來水工程，35戶居民受惠，其中龍岡里及和美里2件為地面水工程，共完成3處新設取水口，2吋HDPE管線3800公尺，5噸蓄水塔7座3噸3座；吉林里內寮街下坪地區的地下水井工程，設置深度180公尺的水井1處、5噸蓄水塔3座與3噸1座、1吋HDPE管線1270公尺。

宋德仁說，吉林里內寮街下坪地區的簡水工程，是貢寮無自來水地區的第1座水井型簡水系統，採鑿井方式取水，該區位海拔300公尺以上，地勢高且離主要水源遙遠，居民依賴的野溪山泉水，每到枯水期時容易乾涸無水可用，就必需至山下載運，又加上家戶位置分散管線統合不易，一直是當地供水的困境。

水利局透過區公所及里長簡束卿會勘討論，決定就地鑿井開創水源來克服，鑿井後於井口附近設置3座蓄水塔，並鋪設管線近1公里連接原有及新設的蓄水塔，確保居民們有水用。

吉林里長簡束卿說，內寮街下坪地區叫做山尾，是最尾端最高的地方，附近沒有溪水，里民缺水時真的很辛苦，市府完成這個水井工程，里民都反應取水變得好方便，終於不用在下山去載水了，水井也不用擔心雨水沖刷及泥沙淤積的問題。

宋德仁表示，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，為了改善因各種環境因素仍無自來水的地區居民用水問題，市府每年均編列約5000萬的經費，致力於簡易自來水系統的佈建，因地制宜，讓市民在生活用水方面得到相對應的照顧。