彰化扇庫停車場最快11月啟用 停車費率、月租金曝光

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彰化市公所耗資3.7億元打造的彰化火車站後站扇形車庫停車場，已於日前竣工，預定10月底能辦理驗收，最快11月營運，未來啟用後，可停放295輛汽車、525部機車，市公所表示，初步規畫汽車收費每小時30元、機車10元，啟用後可望解決彰化火車站一帶的停車問題。

彰化縣政府爭取前瞻基礎建設經費，原計畫興建4座停車場，但最後有1座未蓋，只蓋成3座，分別是彰化市的彰化火車站站後停車場（扇形車庫停車場）、延平公園地下停車場，以及員林市崇實高工旁三和公園地下停車場，其中扇形車庫停車場由彰化市公所負責執行。

彰化市公所表示，扇庫停車場搭載先進的車牌辨識系統，機車則採傳統代幣方式，方便機車、電動二輪車等進出，若順利驗收取得營運許可，可望在11月開始營運，目前收費辦法初步規畫汽車每小時30元，當日最高180元，機車每小時10元，當日最高40元，另外因應電動車普及，也會設置6隻充電，收費比照一般汽車，但充電另計。

另外也針對通勤族與周邊住戶，擬訂日租與夜租地方案，預計每月在1600元至2000元之間，至於會開放多少格數給月租使用，則會依據試營運狀況來做決定，未來將由公所自行營運，自於收費方式與月租等問題，還是要經代表會審議後才能確定。