泰國美女私廚掌杓客座 台北萬豪Garden Kitchen「泰靚·私廚狂饗」10／22開賣

台北萬豪酒店Garden Kitchen自10月22日至11月30日限期推出「泰靚‧私廚狂饗」泰國美食饗宴,邀請享有「值得關注的泰國頂尖女廚師」美譽泰國美女私廚Naree Boonyakiat來台客座,半自助午間饗宴含泰式經典主餐,每位1,580元+10%起,7至12歲孩童每位680元+10%起,可一次品嘗泰國北、中、南各地獨特在地風味料理,從皇室菜品至特色街頭美食、人氣小吃、在地大排檔等多達20款佳餚。

Garden Kitchen並將於10月25日至10月27日,獨家推出三場私廚客座晚宴,晚宴每桌35,000元+10%,每桌10位,打造六道式精緻位上料理,品味獨一無二泰式私廚盛宴。

出身自曼谷的知名私廚Naree Boonyakiat,奉行「美食為真正藝術Food is a true form of art」,早期曾學習過芭蕾舞及藝術,擔任職業編舞,相當多才多藝。Naree目前擔任餐飲顧問、主廚,以及私人宴會主廚。擅長運用鮮豔的色彩及創意擺盤,以精緻泰式料理著稱。曾在電視節目2019泰國版廚藝競賽節目《The Next Iron Chef.》挑戰賽亮相。並於2022年為參訪泰國的日本首相岸田文雄餐敘設計菜單及掌廚。

台北萬豪酒店Garden Kitchen「泰靚‧私廚狂饗」泰國美食饗宴,請到「值得關注的泰國頂尖女廚師」Naree Boonyakiat首次登台客座。圖/台北萬豪酒店提供

私廚客座晚宴,Naree將獻上多道拿手經典泰國料理,包含有「咖哩之王」美譽的南方風味瑪莎曼咖哩搭配日本宮崎A5和牛及泰國香米,及以鮮美河蝦及特製醬汁入鍋爆炒而成的泰國國民小吃「經典泰式炒河粉」,從前菜、湯品、沙拉到主菜及甜點共六道式經典佳餚,充分演繹泰式獨有風味。