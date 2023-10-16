泰國美女私廚掌杓客座 台北萬豪Garden Kitchen「泰靚·私廚狂饗」10／22開賣

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台北萬豪酒店Garden Kitchen自10月22日至11月30日限期推出「泰靚‧私廚狂饗」泰國美食饗宴，邀請享有「值得關注的泰國頂尖女廚師」美譽泰國美女私廚Naree Boonyakiat來台客座，半自助午間饗宴含泰式經典主餐，每位1,580元＋10％起，7至12歲孩童每位680元＋10％起，可一次品嘗泰國北、中、南各地獨特在地風味料理，從皇室菜品至特色街頭美食、人氣小吃、在地大排檔等多達20款佳餚。

Garden Kitchen並將於10月25日至10月27日，獨家推出三場私廚客座晚宴，晚宴每桌35,000元＋10％，每桌10位，打造六道式精緻位上料理，品味獨一無二泰式私廚盛宴。

出身自曼谷的知名私廚Naree Boonyakiat，奉行「美食為真正藝術Food is a true form of art」，早期曾學習過芭蕾舞及藝術，擔任職業編舞，相當多才多藝。Naree目前擔任餐飲顧問、主廚，以及私人宴會主廚。擅長運用鮮豔的色彩及創意擺盤，以精緻泰式料理著稱。曾在電視節目2019泰國版廚藝競賽節目《The Next Iron Chef.》挑戰賽亮相。並於2022年為參訪泰國的日本首相岸田文雄餐敘設計菜單及掌廚。

台北萬豪酒店Garden Kitchen「泰靚‧私廚狂饗」泰國美食饗宴，請到「值得關注的泰國頂尖女廚師」Naree Boonyakiat首次登台客座。圖／台北萬豪酒店提供

私廚客座晚宴，Naree將獻上多道拿手經典泰國料理，包含有「咖哩之王」美譽的南方風味瑪莎曼咖哩搭配日本宮崎A5和牛及泰國香米，及以鮮美河蝦及特製醬汁入鍋爆炒而成的泰國國民小吃「經典泰式炒河粉」，從前菜、湯品、沙拉到主菜及甜點共六道式經典佳餚，充分演繹泰式獨有風味。