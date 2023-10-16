搶優惠變詐騙！被盜刷只能老實繳款 銀行局反詐出招

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銀行局陸續接到民眾陳情，上臉書滑到麥當勞套餐優惠券後下單給完個資後，卻莫名跳出好幾封信用卡刷卡簡訊通知，被盜刷數萬元，這才驚覺被詐騙，更可怕的是銀行不認這筆為爭議款，所以消費者還是要付這筆款項。

銀行局長莊琇媛16日於財委會中表示，由於卡組織或銀行會認定，「這是卡友自行輸入的資料」，因此該筆消費無法列為爭議款，目前銀行局正與卡組織及銀行商討如何防堵這種「一頁式廣告詐騙」，或是民眾該如何舉證被詐才能將之列為爭議款項。

莊琇媛指出，「一頁式廣告詐騙」陳情案愈來愈多。許多民眾看到網路有麥當勞超殺優惠，號稱99元就可買到雞腿2支、漢堡1個，大份薯條，再加2杯可樂，就立刻搶購，但在輸入信用卡號及OTP碼後，詐騙集團就立馬截取個資，購買高價商品，但民眾在打電話給卡組織或銀行時，卻無法列為爭議款項，因為卡組織或銀行認定，「這是卡友自行輸入的，無法列為爭議款」。

立法委員林楚茵在財委會中質詢，要求金管會盡速釐清詐騙爭議款項是否可以請銀行止付，並應盡速完成第三方支付綁定的門號驗證，如果不是使用本人留在銀行的門號，應該要有安全驗證機制。

莊琇媛表示，這種詐騙形態有很多種，其中一種是消費者以為是買他自己點選的商品，但實際上是刷卡付了詐騙集團的商品，這會產生一個爭議點，就是刷卡行為的確是消費者進行的，只是輸入個資的是釣魚網站，金管會已開會討論這個問題，目前是由金管會、數位部分頭進行處理，銀行認定的部分會由金管會來研擬解方。

莊琇媛表示，民眾可以截圖舉證自己實際是要搶優惠而不是要買高價品，但實際上有困難，因為大家忙著搶購優惠通常都手刀完成下單程序，很難來得及截圖，目前銀行局將與銀行、卡組織研究該如何防堵這類詐騙，或是民眾該如何舉證被詐列為爭議款項。