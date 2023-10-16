三大族群照過來 中壽網路投保歲末感謝祭開跑

連假、寒暑假出國潮，加上金管會政策再放寬，帶動今年網路投保銷售持續飆升註1、註2。歲末年終也向來是百貨公司、網購平台等各大通路的週年慶大旺季，中國人壽為了感謝民眾一路相挺，也特別推出網路投保限定的「歲末狂歡 感恩兔報」感謝祭活動，於12月31日(含當日)前，除了新註冊成為中國人壽網路會員可參加「會員感謝祭」抽獎外，也推出「旅人感謝祭」、「保戶感謝祭」等主題的感謝祭，只要完成網路投保旅平險、年金險、定期壽險、重大疾病健康險、小額終身壽險及傷害險等商品，並符合活動條件註3，還可獲得投保抽、滿額抽等好禮的抽獎機會。

隨時隨地，連線就購！為了讓民眾能在不受時間與空間的限制下，即可享有輕鬆便捷的網路投保體驗，中壽網路投保專區透過深入淺出的商品網頁、簡單易操作的保費試算，讓更多人清楚瞭解所購買的網路投保商品資訊與說明。加上2023年1月1日起，民法成年年齡從20歲下修至18歲，意即年滿18歲的年輕族群，現在可自行完成投保，提前規劃保障與實現未來目標。

中壽建議民眾可根據人生不同規劃，逐步打造屬於自己的年金準備月曆，像是有短期的圓夢計畫，可以考慮網路投保繳費年期六年的年金保險。以剛滿18足歲的伊小姐，希望24歲完成北極看極光的夢想為例，她在中壽網路投保專區發現月繳保險費最低新台幣(以下同)1,000元的「中國人壽e桶金利率變動型年金保險(甲型)」，非常符合她累積旅遊準備金的需求。e指試算後，決定用打工所得投保6年期，每月繳3,000元，在第6保單年度屆滿後，以附加費用率0.8%並假設宣告利率皆維持在2.25%不變之情況計算，以「一次給付」方式領取年金，可以一次獲得年金給付229,472元，開心實現夢想之旅！

若想盡早為未來退休做準備，則可選擇繳費年期為十年或二十年的年金保險。以25歲踏入職場兩年，預算較為充足的陳先生為例，他選擇投保「中國人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，首期繳交保險費新台幣1萬元，之後續期每月定期彈性繳1萬元保險費，持續繳交10年後，若選擇達35歲年金給付開始日時，以「一次給付」方式領取年金，在假設宣告利率維持2.25%不變的情形下，可獲得年金給付1,307,470元，逐步幫助自己提前規劃未來退休生活。

另外，中壽建議民眾除了可善用網路投保旅平險讓自己旅途更心安，也可透過網路投保年金險的三大優勢：可負擔的保費、繳費靈活以及不受時間、空間限制自主性高，e指隨時自由保。即日起至12月31日止，還可參加中壽「歲末狂歡 感恩兔報」網路投保感謝祭活動，其中針對網路投保年金險首期保險費每滿2,000元的保戶，更推出「年金險限定」額外加碼再送2次抽獎機會(可累計)，保費越多，抽獎機會越多。活動辦法請詳閱官網：https://reurl.cc/V4R4y5。