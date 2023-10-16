華邦電臉青 矽統飆高 造紙走揚 13檔笑哈哈

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台股今（16）日開盤就下跌超過百點，失守季線，之後一直維持盤下震盪格局，收盤報16,652.24點，下跌130.33點，跌幅0.78％，成交量2,344.31億元。

矽統日K連4紅，盤中一度觸及50元，收盤上漲4.72％，收在49.95元，

相關IC設計族群，創意、智原、M31等收紅，聯發科、世芯-KY反彈無力，下跌作收。

造紙類股表現強勢，華紙盤中一度攻上漲停，收盤上漲6.68％，正隆、榮成、永豐餘、士紙等一齊向上。

以巴戰事催升國際黃金、油價，帶旺相關概念股走勢，佳龍盤中觸及漲停，金益鼎、光洋科走強，中石化、台塑化、台聚、亞聚、華夏、台達化股價同步走揚。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計皇昌、倫飛、基亞、元勝國際共13檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，造紙類股及油電燃氣類股表現亮眼，漲幅分別為2.33％、1.41％，電器電纜類股表現疲軟，下挫2.33％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔5％以上漲幅，其中2檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為皇昌（2543）、倫飛（2364）、菱生（2369）、佳龍（9955）、新建（2516）、華紙（1905）、金麗-KY（8429）、耀登（3138）、云辰（2390）、中福（1435）。

今日上市有10檔股票4.5％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為高力（8996）、華邦電（2344）、必應（6625）、神達（3706）、和康生（1783）、碩天（3617）、波力-KY（8467）、飛宏（2457）、華孚（6235）、矽力*-KY（6415）。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、中工（2515）、中石化（1314）、華邦電（2344）、長榮航（2618）、元大高股息（0056）、緯創（3231）、聯電（2303）、定穎投控（3715）、華航（2610）。

上櫃12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為元勝國際（4419）、基亞（3176）、創威（6530）、弘煜科（6482）、昇華（4806）、驊訊（6237）、京晨科（6419）、安國（8054）、天剛（5310）、系通（5348）。

今日上櫃有11檔股票有6％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序永日（4102）、光環（3234）、笙泉（3122）、鴻翊（3521）、通訊-KY（6404）、五福（2745）、鑫聯大投控（3709）、山富（2743）、雙喜（5516）、大地-KY（8437）。

上櫃成交量前10名個股依序為前鼎（4908）、富喬（1815）、上詮（3363）、華星光（4979）、台燿（6274）、金雨（4503）、力致（3483）、威剛（3260）、榮剛（5009）、高技（5439）。