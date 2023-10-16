娘家擁4套房市值破億 他年薪百萬還買房？

【中時新聞網之房產網 黃朝郁】買房養老還是要享受當下的生活，是不少人苦惱的問題，一名28歲已婚男網友透露，娘家在六都共有2間透天店面及2間公寓，市值超過1億元，而自己與太太年收入都約百萬，仍好奇到底應該要買房還是享受當下的生活。

鄉民「genurso」在PTT「home-sale」板表示，自己年收入約百萬，有一位哥哥，家庭在六都有1間無貸款透天厝，市值約2000萬，太太年薪也在百萬左右，且娘家在六都共有2間透天店面及2間公寓，市值約1億3000萬元；目前他與妻子住在娘家的公寓中，位於精華區段、屋齡30年、剛花200萬元整修，唯一的問題是地下室無法申請電動樁，否則沒有任何搬家的理由。

「genurso」透露買房是他的夢想，在無經濟壓力的狀況下，他想利用青安貸款再買一間大樓，但因為地緣關係，家中的透天厝最後應該會由他繼承，娘家因此認為雙方家庭的房子已經夠了，沒有必要再為此花費大量金錢影響到生活品質，未來才能富養孩子。

「genurso」坦承，自己家的透天厝離上班地點只有約1公里，且與目前居住的娘家大樓走路也只要5分鐘，他對此相當滿意，因此想出2種解決方式；第一是家中房屋立即過戶，他再以增貸的方式協助哥哥準備頭期款；第二則是爸媽贊助哥哥頭期款，他自己另外存款買房，「想問問房版高手們，目前狀況真的先不要買房子嗎？因為哥哥勢必要買房子，請問是不是用第一種方式處理會比較佳？」

此文瞬間引起網友討論，不少人建議「選1，幫你哥哥快買房吧！你沒必要買房，此時此刻已經財富自由了，樂活多出國玩」、「買了房子丟了老婆怎辦」、「家人都不同意就不要硬做決定，只是傷家庭和諧而已，你的狀況畢竟還是要雙方家庭的支援」。

但也有許多人認為，娘家的錢始終不是自己的，人生規劃不應該把這部分考慮進去，說「你老婆娘家有錢又不是你有錢，你以為現在離婚率是假」、「你娘家有錢不關你的事，除非她是獨生女，而且跟你走到最後」、「娘家的錢沒到分下來那一刻都不關你的事，你買你的，娘家要富養請出錢」、「老婆是獨生女的話可以，要不是的話娘家的錢與你無關」、「娘家的資產是他們的，你講了一堆不是你的資產能幹嘛」。