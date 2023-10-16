高雄民族路橋沒錢拆 房價少了彌平紅利

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高雄因應鐵路地下化，貫穿市中心南北的10座高架橋和地下道，也啟動彌平專案，迄今已有6個彌平成果，並帶動週遭房價上漲，不過，高雄大動脈之一的民族路橋，卻因橋下路面和週邊有南和興產土地，因為土地價值超過10多億元，高市府沒錢徵收，恐將無法拆除，導致民族路橋生活圈房價，喪失成為平面道路的彌平紅利，旁邊老舊的民族社區都更，也將遭波及。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮16日表示，大順路橋、中博高架橋、自強路橋、中華地下道、以及自立路橋這5座高架橋和地下道，最早從2019年開始陸續完工通車，對比2018年彌平之前的生活圈房價，可說是全面翻漲。

她說，以大順三路上的大順陸橋為例，中古屋房價每坪從2018年的13.4萬元，今年攀升至25.9萬元，漲幅高達92.7％，其次為橫跨高雄車站的中博高架橋，距離2021年4月完工通車才兩年時間，房價已上揚約3成，可說是享盡路橋彌平紅利。

李家妮指出，由於這5大陸橋及地下道所在位置，都屬於市區車流旺盛的交通要塞，隨著陸橋拆除與地下道填平後，道路平面化提升了南來北往交通順暢度與便利性，而原本受橋墩隔阻的巷道，也能連通至主要道路，有利提升周邊住宅價值性。

而影響最大的，就是緊鄰橋墩與地下道兩側的住宅，原本受橋墩隔阻了數十年，終於重見天日，一樓店面商業效益，也連帶起死回生，同時，因鐵路地下化開闢了綠廊道公園，也為生活圈增加綠化與休閒空間，大幅優化整體生活環境品質，相對拉抬區域住宅身價。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，漲幅最高的大順陸橋屬於科工館生活圈，道路平面化以及鐵路地下化之後，新增輕軌台鐵科工館站，北可串連凹子底、巨蛋生活圈，往南可連接至文化中心、夢時代商圈，大幅擴大整體生活圈機能，同時受惠新案進駐，更有力拉抬區域房價上揚。

楊秉瑞指出，原本大順陸橋旁的大樓並不多，且屋齡多偏高，新大樓的稀有性相對具創價優勢，如台鐵科工館站旁的新案「森青道」，坐擁綠廊道景觀第一排，成交均價站穩3字頭，最高成交單價達48.4萬元，受新案助攻，中古房價連帶補漲，以屋齡27年的「科學家大廈」，同樣高樓層，2022年每坪成交單價18.8萬，相比2016年的每坪16.5萬元，上漲約1成，屋齡較輕的18年大樓「高博館」，2018年平均成交單價17.1萬元，今年每坪均價來到27.6萬元，漲幅約6成，表現著實亮眼。

對於民族路橋是不是不拆了？高市府指出，橋下土地費用太高了，因此，只規畫先拆除機車道，其餘的就維持目前狀況。

業界說，民族路橋拆除與否，可能也將攸關老舊民族社區的都更推動，如果橋拆了，橋墩與地下道兩側將重見天日，讓民族社區都更的推動，更具吸引力。