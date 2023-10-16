杭州縮小住房限購範圍 業界看好提振房市成交量

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杭州市住房保障和房產管理局今天發布「通知」，調整房地產相關措施，內容包括縮小限購範圍、加強住房信貸支持力道、強化預售資金監管等，業界看好新政提振房市成交量。

杭州市住房保障和房產管理局16日發布「關於優化調整房地產市場調控措施的通知」，在優化住房限購政策、加強住房信貸支持力道、強化預售資金監管、優化住宅用地供應、加大保障性住房建設和供給、規範房地產市場秩序等做出調整。

這份「通知」縮小住房限購範圍，僅上城、拱墅、西湖、濱江等4個主城核心區維持限購，戶籍家庭限購2間住房、非杭州市戶籍家庭有繳納城鎮社保或個人所得稅紀錄，限購1間住房；蕭山、餘杭、臨平、錢塘、富陽等5區解除限購。

「通知」強調，將落實差別化住房信貸政策和降低存量首間住房貸款利率政策；對於使用住房公積金貸款購買中古屋的職工（與企業、組織有勞動合約、勞動關係者），房齡與貸款期限合計年限由不超過50年拉長為不超過70年。

在強化預售資金監管方面，確保監管額度內資金專款用於工程建設，將根據房地產開發企業信用、經營狀況等，對於預售資金實行差異化監管，「提高房地產開發企業誠信經營意識，構建誠實守信的市場環境」。

界面新聞16日報導引述市場人士的意見指出，「通知」提到加強住房信貸支持力道，推估首購頭期款有可能從30%降為20%，第2間房則由40%降為30%；新政重點在於降低購房門檻、成本，催出潛在有意購房者。

浙報傳媒地產研究院長丁建剛認為，浙江省是富裕省份，省會杭州在這時候放開限購，有機會對於省內三、四線城市產生虹吸效應，不過外地購房者不可能蜂擁而至；新政短期內一定會帶來房市成交量，特別是中古屋成交量上升。

界面新聞報導提到，杭州市為這波房地產措施放寬潮相對較晚放寬限購措施的核心二線城市，南京、蘇州、武漢、廈門等地先前已對房市政策進行了大幅調整， 有的甚至完全放開限購。

澎湃新聞16日報導指出，浙江省內多個區市日前相繼發布了房市新政，大力地放開限購、限售政策，包括嘉興、寧波、紹興；杭州市推出新政的時間點相對較晚，鬆綁範圍也僅是將原先限購9區調整為4區。