《光電股》洪傳獻：台灣明年太陽能裝置量估3GW TOPCon成主流

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【時報記者任珮云台北報導】聯合再生（3576）董事長洪傳獻今天表示，綠電影響經濟，今年台灣太陽能光電受選舉因素影響表現不佳，全年裝置量估1GW；明年選舉因素排除，台灣太陽能裝置量樂觀預估3GW，會優於今年。聯合再生明年TOPCon會有一條產線，年產能約400MW，會依照市場需求調整出貨。

洪傳獻表示，明年其他台廠的TOPCon也會較今年明顯成長，TOPCon會是明年太陽能市場主流。以終端市場來說，雖然TOPCon成本較高，但發電效益佳。

TOPCon太陽能電池在全球產業發展上，無論在產能建置速度以及轉換效率的表現上，已居太陽能電池的主流，而台廠也陸續宣布投資轉進包括茂迪、聯合再生、中美晶，大尺寸M10 TOPCon可望在2024年成為台廠供貨主力，進一步接軌世界水準。

台廠中，茂迪最早轉進到TOPCon，TOPCon電池模組轉換效率已達22.5%，且將投資更大尺寸M10的TOPCon產線，預估明年第一季左右可全面量產。

聯合再生新設產線，也是M10 TOPCon產線，模組瓦數最高可達580W，初期將建置的TOPCon產線年產能達400MW，明年可開始量產。

洪傳獻表示，太陽能產業攸關國家安全，為讓台灣太陽能產業持續存在，聯合再生仍將固守太陽能領域，明年推出未來市場主流的Topcon M10太陽能產品，並持續拓展太陽能電廠及儲能業務。

洪傳獻表示，聯合再生將切入第3代半導體的設計領域，也可能去併購IC設計公司，從終端規格去找製造機會，如太陽能逆變器、充電椿等。