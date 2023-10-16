聚光化合物半導體區展會 呈現臺灣產官學研成果與合作

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光電協進會(PIDA)於今年10月25日至27日在南港展覽館舉行2023年台北國際光電週，該展最大亮點化合物半導體區。透過以會議帶動展覽的方式，呈現臺灣產官學研2023年成果與合作，共同推動新興次世代化合物半導體的發展。

臺灣領導的化合物半導體大廠與新創企業將連袂登場，展出新產品與新技術。包括環球晶圓公司、穩懋半導體公司、閎康、耀穎光電公司、臺灣應用晶體公司、易達通科技公司、鏵德科技公司、中鋼碳素化學公司、南方科技。學研單位也將展出最新的研發成果。包括工研院材化所、陽明交大國際半導體產業學院、清大電機資訊學院、成大智慧半導體及永續製造學院，以及勤益科技大學等，展覽攤位數較上一屆倍增，歡迎各界先進南港展覽館1館1樓K區參觀。

為凸顯本年在技術精進與國際鏈結成果，特於10月26日全天辦理「次世代化合物半導體國際研討會」，邀請諾貝爾獎得主天野浩博士介紹日本研發能量，同時邀請東京大學藤岡 洋教授來台主講當前日本化合物半導體產業發展概況。國科會次世代化合物半導體專案計畫召集人徐碩鴻教授進行Keynote Speech。同時邀請日本、美國、歐洲廠商及本國大廠介紹產業鏈各階段技術精進與設備最新發展。

本次論壇特色，請中山大學周明奇教授，介紹近期中山大學於碳化矽長晶技術之發展，陽明交大洪瑞華教授介紹氧化鎵及金剛石在長晶技術與發展機會。全球首位的日本Disco介紹化合物半導體切磨拋技術，日本京瓷介紹最新的陶磁封裝技術；世界級閎康科技介紹國際級新的檢測設備。還結合國科會次世代化合物半導體專案計畫團隊，和工研院研究成果分享。

會議第二天，PIDA顧問前英飛凌台灣總經理，介紹化合物半導體的高頻應用商機；Gan Systems副總介紹歐美大廠的策略；以及由業界高手介紹的寛能隙半導體，在綠色能源伺服器及資料中心與電動車的整合應用。內容精彩絶倫，是台灣最高品質的研討會，不容錯過。

2023光電展參觀者預登已上架，報名連結：https://www.accupass.com/go/2023optotaiwan

次世代化合物半導體國際研討會(場次一、二、三)報名連結：https://www.pida.org.tw/main/news_show/0063