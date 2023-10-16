《日子》展映票賣逾8千張 蔡明亮：這是我最後一次了！

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導演蔡明亮發起電影跨域藝術計畫，透過電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》同步展映，讓電影院、美術館同時開演開展。蔡明亮自己上街賣票，從8月初累積至今兩個月銷售30場、近4,000套票（共8,000張），蔡明亮說：「《日子》也許是我最後一部劇情片了，也許也是我最後一次上街賣票了。」

《蔡明亮的日子》的展覽內容今（16）日也發布展映預告，將展出蔡明亮近10年的創作累積——「日子」、「老椅子」、「電影記憶」系列畫作、老椅子收藏品、舞台劇《玄奘》的巨幅紙張佈景，以及鮮少公開的凝視影像，有一批畫是他在疫情期間畫的亞儂跟李康生，將展示多幅蔡明亮的親筆畫作與裝置藝術作品。

蔡明亮從《你那邊幾點》2001年開始上街賣票，至今超過20年，蔡明亮這一次因為電影院與美術館同時開展，上街賣票必須同時包括電影票及美術館的套票。

蔡明亮感性地說，在街頭賣票的感覺很妙，每次剛開始賣時，他總會意識到自己是蔡明亮，很不好意思，有時甚至會覺得丟臉，很想逃走。最難的就是開始的那幾分鐘，直到終於有人願意靠過來，聽他講話，就是一個機緣，讓他非常珍惜。有感於近年體力不如往年，但蔡明亮還是致力於美學教育，希望透過此方式，讓大家更能關注創作者。

電影《日子》耗時4年拍攝，與公共電視合製，片長127分鐘，46顆鏡頭，宛如一幅又一幅極精美又孤寂的畫報。電影描述，小康身體承受病痛與治療之苦，他到處漂泊治病，並在異地遇見亞儂。兩人相互給予對方慰藉、 但又分開，各自過日子。

蔡明亮電影的跨域藝術計畫：包含電影《日子》將於10月27日全台上映，以及展覽《蔡明亮的日子》同時間於北師美術館開展，展期為2023年10月27日至2024年1月7日。