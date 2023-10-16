睿至數位雙生特展 視覺藝術創新體驗 19日登場

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數位雙生應用在視覺藝術，能激盪出哪些觀看體驗？臺北藝術產經研究室攜手睿至公司Funique VR Studio策劃《數位雙生垂直應用特展》，19日至23日在2023年台北國際藝術博覽會展出，民眾可體驗「數位雙生」在藝術視覺的多重應用及極微體驗。

數位雙生（Digital Twin），是一種立基於人工智慧、機器學習、與資料分析三個基礎上，把真實物體的即時資料，創造出動態數位模型。它是現實世界的物理實體在虛擬世界的孿生版，可以用來建置虛擬的場域，創造虛實整合多重體驗。

此特展由睿至Funique VR Studio以超高倍數掃瞄藝術品，並以擬真方式複製出虛擬的「分身」，透過高解析度的數位技術呈現作品原貌。觀看者可以透過VR頭顯設備，在虛擬的世界裡盡情地移動位置，變換觀看視角，甚至能大幅度地縮放作品，像偵探般地觀察極細微的組成。

竹居軒 卜茲(陳宗琛) 2012年 210 * 225公分水墨 向原藝術畫廊。圖／睿至公司提供

睿至公司創辦人鄭卜元表示，「數位雙生」模型不僅用於元宇宙展示，甚至可以為藝術品建立涵蓋藝術品全貌的數位身分認證，結合區塊鏈上鏈技術，確保藝術品認證的公信力，還可以做為藝術品鑑定所需的可靠證據。

鄭卜元強調，數位雙生目前已經應用在醫療、建築、製造業、航太以及影視娛樂，在城市發展與文物古蹟保存部分，也開始導入數位雙生的技術，在保存歷史文物之餘，能創造出有別於以往的展演體驗。

綺綺(Beautiful Flowers) 陳向迅 (1996年) 彩墨 傳承藝術中心。圖／睿至公司提供

知名拍賣行蘇富比在 2021 年底進入元宇宙建立平台，在2023年開啟數位藝術品二級市場，可以用加密貨幣進行交易。可以預見的是：數位科技將改變藝術市場的遊戲規則，尤其當藝術進入數位平台交易，需要具有公信力的藝術品數位認證。

此次特展的【石榴的幻想】、【竹居軒】、【綺綺(Beautiful Flowers)三件參展作品均為台北藝術產經研究室從「台灣畫廊產業史料庫」中嚴選作品，作品純熟且創作風格鮮明不落俗套。【石榴的幻想】為藝術家江漢東透過色彩及線條，從記憶裡召喚他在故鄉所見的慶典，創作出充滿童真又具現代感的繽紛世界。

【竹居軒】是藝術家卜茲狂草書的代表作之一，以東方藝術型式「書法」成為展現藝術實現之媒材，透過「技」的鍛煉，轉化成為自我生命可用的能量；創造當代時空裡奉行「古典法度」的東方藝術「原創」價值，為創作者自我主體最大的「生命願望」。

【綺綺(Beautiful Flowers)】是藝術家陳向迅老師，以傳承藝術中心負責人張逸羣女兒之名「綺綺」繪贈此作品。觀者可以看出藝術家用圓潤的毛筆，一筆筆地把花卉生動的姿態，細膩地描繪出來，畫作色彩豐富飽滿卻不鮮豔刺眼，生命蓬勃隱藏著含蓄特質。

三幅作品透過高倍數掃描的「數位雙生」影像，能協助觀看者捕捉以往實體世界觀看過程中不可見、也不能被見的特質，帶動觀者思考存在與不存在的「真實」。這種高解析度體驗，深具藝術及巿場價值，未來還能協助畫廊產業、藝術家、美術館、藝術銀行，以及收藏家等數位化轉型。

展覽時間：2023年10月19日(四)-10月23日

展覽地點：臺北世界貿易中心-展演一館(X06)

報名網址::https://www.accupass.com/event/2310120545071139635731