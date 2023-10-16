微軟攜光禾感知 打造全台首位AI新聞主播

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全台首位AI生成的虛擬電視新聞主播「敏熙」，自今年六月底起於民視新聞正式登台，受到矚目。由專攻影像技術的光禾感知，以AIGC（AI Generated Content，AI生成內容）技術，結合微軟Azure AI 語音服務，以民視多年的新聞製播經驗與高畫質新聞影像資料庫進行形象優化，量身打造專屬於民視的AI主播模型。

光禾感知執行長王友光指出，光禾感知於2022年底開始投入AI主播製作，透過大量蒐集照片作為訓練原料，以擴散模型（Diffusion model）為技術基底，訓練出能夠生成動態圖像的模型，完成主播臉孔塑造。此回與與台灣微軟合作促成全台首位AI主播的誕生，亦展現了生成式 AI 於影像生成領域無限的技術發展潛力。

除了外貌，聲音在新聞播報中亦扮演重要角色，微軟Azure AI語音服務的TTS（文字轉語音）及Viseme 技術即為實現敏熙主播自然且順暢人聲關鍵。Azure AI語音服務能提供逾140種語系、及超過400個擬真人發音的預建神經語音模型。除預建模型，Azure AI語音服務還支援自訂模型，可根據您的需求調整語音的風格、速度、音調等參數，進而生成貼近真人主播具備情緒及抑揚頓挫的語音，展現出結合 AI 與美感的傳播科技成果。

此外，透過Viseme技術，能夠定義虛擬主播在說話過程優化其臉部及嘴唇、下顎及舌頭等位置，使之與語音的結合呈現更為自然和精準度。兩者技術相輔相成不僅能生成嘴型與聲音吻合的 AI 臉部影像，也能進一步實現多國語系主播的可能，敏熙現在已可以進行綜合中文及英文的播報內容。

除了啟用虛擬AI主播外，民視也透過相關技術協助即時翻譯、資料搜尋整合與除錯等前期業務，在科技的輔助下增加新聞內容的豐富度。

台灣微軟商務事業群總經理李光耀表示，微軟將持續導入AI前瞻技術，延伸生成式AI觸角至各產業，實踐智慧創新應用。此次合作成功展現生成式AI技術為產業帶來的無限可能，其亦樂見透過電視新聞的傳播，帶動AI之於個人及產業的正向影響力。

目前「敏熙」主要於民視無線台晚間《全球看民視》、民視新聞台晚間及午夜新聞播報國際氣象，未來亦將於各時段節目或重點新聞預告播報。