奇幻海洋生物飛向東北角天空　2023福隆生活節「海洋風箏嘉年華」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景管理處今年特別規劃「2023福隆生活節」，活動包羅萬象，除以自行車騎旅為主軸的舊草嶺海岸漁村線、貢寮雙溪小鎮故事線，還有草地浪花音樂會及星空藝素村等系列活動，9月16、17日兩天還首度舉辦以「海洋‧奇想」為主題的海洋風箏嘉年華，遊客騎單車、聽音樂之餘，還能欣賞海灘上玲瑯滿目各式風箏飄揚。

原定8月舉辦的草地浪花音樂會，因颱風延期，此次與海洋風箏嘉年華、自行車騎旅-舊草嶺海岸漁村線、星空藝素村市集盛大舉行，另外，還有新北市政府舉辦的2023貢寮海洋音樂祭，讓整個福隆充滿仲夏盛況，熱鬧不已。

特別的是，海洋風箏嘉年華是東北角管理處首度舉辦，就以「海洋‧奇想」為主題，帶給遊客們充滿想像力的奇妙體驗，果然，活動一登場，福隆沙灘（彩虹橋右側）湧入人潮，一覽結合海洋意象特色風箏及風箏技藝。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長馬惠達也親赴現場指出，福隆沙灘及海洋風景一直深受遊客喜愛，是東北角知名觀光勝地，近年推出福隆生活節系列活動，讓旅人透過自行車及主題活動體驗福隆在地生活，其中，今年首度舉辦海洋風箏嘉年華，更是透過海洋意象特色風箏，在福隆沙灘的空中呈現全新的風貌，民眾可以欣賞風箏、騎著自行車順遊東北角，還有浪花音樂會表演，感受福隆不同的精彩!

在風箏嘉年華現場，超大型造型風箏合影不僅帶來大小朋友驚喜、奇幻的目光，還是爭相拍照的主角，當風箏在天空飄舞時，更成大家一起仰望的焦點，遊客們也為此美好瞬間留下難忘回憶。

欣賞過風箏之後，遊客們悠閒地趁夕陽微光之際，來到在草地上一邊吃著美食，一邊聆聽浪花音樂，感受福隆愜意的海洋饗食光!現場還有打卡任務完成即可獲得以在地食材手工製作的限量下午茶點心餐盒。

2023福隆生活節系列活動與其他觀光地區不同之處，在於東北角的轄區橫跨新北與宜蘭，有清領時期遺存的百年古道－草嶺古道、引導航行船舟的鼻頭角和三貂角燈塔、訴說小溪和著浪花情歌的古樸村落－卯澳漁村、吹奏潺潺清流、悠遊牛群、白鷺與廣闊油綠新地的田園交響曲－遠望坑口等景點與秘境，值得國內外各地遊客細細品味。

東北角還擁有獨特的山海人文風情，近年來已成為自行車騎旅必訪的路線，東北角風景管理處為推廣福隆在地生活風，長期致力推動深度慢旅，透過自行車騎乘，讓騎士們實際深入體驗當地人文特色、自然景觀，經過多年努力，現已成為一種趨勢，今年更藉由「2023福隆生活節系列活動」，結合自行車及大型主題活動，整合觀光資源、在地特產及周邊觀光產業，展現整個大東北角旅遊觀光的魅力。

相較往年，東北角沒有舉辦過風箏相關活動，今年首次舉辦風箏嘉年華納入，就是要讓福隆生活節有多元的活動體驗，也讓整個生活節融入更多創新及創意的元素，為遊客帶來充滿想像力的奇妙體驗，值得一提的是，今年首創的主題為「海洋‧奇想」，一來讓風箏技藝飄揚在福隆海灘上，二來結合海洋意象，注入大東北角景觀的活力、潛力與創造力，將風箏藝術與海洋意象完美融合，呈現出充滿創意與活力的風箏秀。

因為8月受到颱風影響，福隆生活節另一主題活動「草地浪花音樂會」延期至9月與「海洋風箏嘉年華」一起舉辦，再加上海祭舉辦，吸引更多絡繹不絕的遊客，活絡了整個在地經濟，讓遊客們看到更不一樣的東北角旅遊，讓東北角的歡樂延續不打烊。

今年的「草地浪花音樂會」與過往的音樂活動幾乎都在白天舉行不同，改在午後、傍晚的時段，改以慢活步調為核心，就是希望遊客在午後微光、海邊輕風的薰陶下，以晚霞下的大地為座席，邊享受音樂饗宴和火舞特技表演，邊觀賞日落彩霞，現場還有多元風格的市集活動，讓民眾欣賞音樂同時，可以逛逛創意市集，參與手作工作坊體驗，品嚐異國美食，沉浸在慢活的音樂饗宴。

從7月8、9日和原定8月改至9月16、17的「饗食光-草地浪花音樂會」，演唱卡司包括2022金曲最佳樂團-旺福樂團、金曲最佳新人獎及金音最佳另類流行歌曲-雷擎、高人氣樂團-看日早晚等團體歌手齊聚演出，透過音樂嗨翻整個夏天。活動期間，東北角管理處還準備限定特製以在地食材研發製作的午後餐盒，每次活動限量50份採線上報名登記現場發放，民眾報名相當踴躍。

除了草地浪花音樂會、風箏嘉年華，再搭配自行車遊程或搭乘台灣好行公車之旅，遊客可以留宿在福隆，度過兩天一夜或是三天兩夜的多種旅程選擇，讓東北角旅遊蓬勃發展，活絡在地經濟。

至於自行車騎旅，其實是東北角多年推廣的低碳旅遊，東北角風景管理處今年一共舉辦10場樂騎遊-自行車主題騎遊，分為初級版-舊草嶺海岸漁村線和進階版-貢寮雙溪小鎮故事線，兩種不同層級的自行車主題活動，採線上報名的方式限量登記。

初級版-舊草嶺海岸漁村線，「舊草嶺隧道」全長2167公尺，是早年宜蘭往返台北的交通要道，新鐵路段完成後功成身退，成為熱門的自行車路線，這條路線帶領民眾重溫復古鐵道風情，還沿著濱海線一一拜訪萊萊海蝕平台奇景和卯澳小漁村風光，在這趟鐵馬追風之旅中，可以享受到東北角的悠閒恬適。

進階版-貢寮雙溪小鎮故事線，是以自行車悠緩的速度造訪深訪山川最美的小鎮風景，穿越鮮紅醒目的龍門吊橋，造訪第一代鐵路便當的貢寮車站，閱覽百年渡船頭與淡蘭古道驛站交織出先民蓽路藍縷的事蹟，另外，透過地方創生團體的努力，一間間小店點亮雙溪老街的未來，騎士騎著自行車深入在地風景，可以感受東北角的豐富人文故事。

總之，結合海灘、海洋、自行車、悠閒等多元的福隆生活節系列活動，算是圓滿成功，從疫情過後遊客報復性地出遊的景象，加上到訪遊客普遍好評，期待每一年都有更創新的活動內容，東北角風景管理處也將持續規劃，除做到環保低碳旅遊目標外，承諾活動內容更會一年比一年精采。