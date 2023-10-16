10／29全球ESG不動產論壇 建築業為淨零排放扮演關鍵角色

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近來ESG議題成為全球趨勢，淨零碳排、環保永續等已不再是口號，而是各國必須落實的公共政策。根據聯合國環境規劃署研究數據顯示，建築業佔全世界碳排放量近30%以上，各大企業公司永續轉型迫在眉睫，建築業在ESG的浪潮中，下一步該如何持續邁進？為此，由大台中不動產開發商業同業公會與逢甲大學商學院企業永續發展研究中心，共同主辦「全球ESG不動產趨勢論壇」，將於112年10月29日（星期日）在逢甲大學啟垣廳舉行。

主辦單位大台中不動產開發公會理事長王至亮認為，建築業與各產業正朝向ESG之永續發展前進，將E－Environmental（環境）、S－Social（社會）、G－Governance（公司治理）這3項指標，納入整體企業營運的評量標準。而政府在研擬淨零排放之法規過程中，應給予民眾獎勵或抵稅，並與業界廣泛溝通，探討永續政策，創造「共好、共享、共榮、共善」的祥樂社會。

論壇預計吸引500多位產官學界人士蒞臨參與，行政院副院長亦受邀開幕致詞勉勵。講座邀請簡又新大使探討淨零時代對不動產產業的影響以及相關機會。逢甲大學林慶隆教授也是前審計長，分享臺灣在2050淨零轉型方面的策略和措施。BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛，探討建築部門淨零轉型的國際標準和策略。台灣建築中心林穎立經理分享不動產業在國際ESG潮流下的發展和合作機會。台北101大樓營運長劉家豪講解綠商辦和健康建築帶來的商機。

群創光電分享生產過程與產品如何達成國際ESG的目標，最後由多家銀行代表及安永會計師事務所一起探討綠色金融與不動產永續報告書的重要議題與發展。

今年政府在氣候治理上有重要進展，年初通過《氣候變遷因應法》，8月設立「台灣碳權交易所」，並為氣候變遷議題新設「氣候變遷署」。王理事長表示，面對歐盟《CBAM碳邊境調整機制》及美國《CCA清潔競爭法案》即將開始實施，台灣以碳費先行，未來建築業者及整體國家各項建設、都更危老、公益開發、民生建設等都將大幅增加營建成本。政府應對於滿足ESG永續建築指標的企業與開發商，給予碳費減免及獎勵，以彌補因減碳政策造成的成本攀升及銷售困難造成的營業虧損。