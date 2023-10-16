黃仁勳不夠力！AI依舊疲軟 法人1關鍵樂觀看台股

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【旺得富理財網 王順泉】全球AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，現身台北寧夏夜市與粉絲合影，預計18日將出席鴻海科技日活動。黃仁勳今年5月來台時引爆AI旋風，台股相關概念股飆漲，但時隔5個月後，這次來台雖仍備受矚目，但台股遇上中東衝突危機國際利空，AI概念股今天同步疲軟。

以色列與哈瑪斯戰事升溫，日前以色列宣告將對加沙地帶展開地面攻擊，美國總統拜登更表態「必須被徹底消滅哈瑪斯」，中東危機擴大拖累美國科技股下挫，費半上周五大跌2.7%，台股今天早盤也下跌逾百點。

台積電一度重挫10元，AI指標股緯創、技嘉、廣達盤中大跌約2%、英業達重挫逾3%。

對於黃仁勳這次來台參加鴻海科技日活動，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，輝達與鴻海合作預估以伺服器為主，而鴻海正強力發展電動車，雙方在電動車領域也有合作空間。

劉佩真表示，近期人工智慧（AI）負面訊息比較多，外界對於AI後續成長力道存有疑惑，此外，輝達也遭到歐盟進行反壟斷調查，黃仁勳此行能否再次拉抬供應鏈氣勢，值得觀察。

法人表示，以巴衝突擴大，黃金原油大漲，通膨疑慮升高導致美科技股拉回，台股今天下跌可說是「理所當然」，只要能縮量整理，還是可以樂觀看待後續選舉行情啟動。加權指數盤中摜破季線，但目前月線、半年線翻揚向上，季線附近震盪整理後，仍有機會再向上突破。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。