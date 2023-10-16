《國際金融》市場不安於以巴衝突 油價和美元維持強硬

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周一原油價格徘徊在每桶90美元的上方不遠，股市則表現疲弱，作為避風港的美元匯率略微下滑；投資人正緊張不安地關注加薩地區(Gaza)的衝突，留意戰事是否會蔓延到其它地區。

以色列貨幣謝克爾(shekel)目前跌到近8年新低；此前以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)誓言要摧毀哈瑪斯(Hamas)，以報復哈瑪斯在10月7日的暴行。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周一正在中東地區訪問，試圖防止衝突進一步升高。總理納坦雅胡在與美國總統拜登(Joe Biden)通話之後，同意解除加薩南部的限水限制。

布蘭特原油期貨在周一一度飆高到91.2美元，隨後又略滑到90.9美元。

周一亞洲主要股市下滑，日經和首爾股市皆跌逾1%，澳洲股市跌1.5%，紐西蘭也跌0.9%。

在上周五，泛歐Sotxx 600指數跌0.98%，標普500跌了0.5%。

百事通(Pepperstone)研究主管Chris Weston援引限水解除的例子，指零星有傳出正面的消息，「風險和能源市場將關注伊朗官員的談話和行動，這些官員已經表示，他們有義務援助巴勒斯坦人」。

基準的美國十年期國債殖利率周一幾乎沒有變化，至4.6434%；此前由於市場對債券安全的需求，上周五該殖利率曾下跌逾8個基點。

美元從上周五的強硬走勢回落，美元指數周一略微下滑，至106.52。

以色列的謝克爾維持疲弱，最新來到3.985兌1美元；此前跌到3.990，為2015年4月以來最弱水準。