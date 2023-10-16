《盤後解析》台股撤出季線 「這點」3天不破為要

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【時報記者張漢綺台北報導】台積電(2330)不給力，台股收低失守季線！上周舉行法說會的大立光(3008)雖然對第4季釋出正面訊息，股價在法說會後表現平平，加上費城半導體在上周五重挫收低，讓本周將舉行法說會的台積電今天股價蒙塵，雖然信驊(5274)及創意(3443)等高價股續強，但台積電一開盤就跳空開低，拖累半導體個股，世芯-KY(3661)、祥碩(5269)、力旺(3529)走弱，上周五重挫的AI個股今天依舊弱勢，緯創(3231)、奇鋐(3017)、健策(3653)、廣達(2382)、技嘉(2376)、金像電(2368)、勤誠(8210)等連袂走弱，致使台股盤中指數一度下探16614.1點。

盤面群龍無首，呈現個股表現，元勝(4419)、基亞(3176)、創威(6530)、昇華(4806)、弘煜科(6482)、安國(8054)、皇昌(2543)、驊訊(6237)、京晨科(6419)、天剛(5310)、紅木-KY(8426)、倫飛(2364)及系通(5348)以漲停板作收，在多頭氣虛下，終場加權股價指數約16652.24點，下跌130.33點，成交量約2344.31億元；OTC指數為214.59點，下跌1.64點，成交量為654.87億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.33%，其次是油電氣類股及化工類股，分別上漲1.41%及1.31%，表現較差者為電線電纜類股、電腦周邊與設備類股及光電類股，其中電線電纜類股下跌2.23%，光電類股下跌1.63%，電腦周邊與設備類股下跌1.62%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲1.01%，表現最差為光電類股、下跌1.84%。

就技術面來看，今天台股在上周五美股科技股重挫下，指數開低走低，終場下跌130.33點，以16652.24點作收。元富投顧總經理鄭文賢表示，台股季線附近整理，呈現「類股輪動，來回震盪」，短線區間約在16600點到16900點位置，高檔區17000點以上遇到M頭反壓，16750點是長紅一半，未來3天不再破是重點。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，因美國10年期公債殖利率近期再出現明顯波動，加上以巴戰爭影響油金價格及市場情緒等因素，使台股加權指數近期持續呈現震盪整理，撐盤要角以半導體等大型權值股為主。就基本面觀察，目前供應鏈庫存去化近尾聲，加上第三季季報公布在即，市場關切需求回溫狀況與2024年展望，使短期觀望氣氛濃厚，若遇市場震盪，建議選股不選市，仍可留意獲利貢獻度較高之AI相關供應鏈個股。

鄭文賢表示，近期指標股AI伺服器和光通訊，前者代表人氣指標，後者代表多方指標。全球通膨狀況不明，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數震盪格局，未來走勢成關鍵指標，目前短線偏弱。FED的發言後，推估貨幣政策隨仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向，原則上「逢低佈局，短線為之」。