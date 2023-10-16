「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」路跑圓滿落幕

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公勝保險經紀人（6028）成立逾30年，一路走來落實「不只保險，我們分享愛」的公益理念，10月14日舉辦第二屆「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」路跑活動已圓滿落幕。該路跑活動分為5公里與10公里組，「你跑步，公勝捐」，除了將當天所有完賽跑者的里程數，公勝換算捐款做公益外，跑者也能捐出路跑晶片給現場擺攤的公益團體，支持社會上弱勢朋友。

夜跑還結合野餐市集、音樂會與公益精神，活動有超過1,600位跑者響應為愛而跑，跑者的每一步，都跑在公益路上！現場吸引超過3,000人次一起在藍天、綠地上，聆賞音樂與表演，歡度愉快的午後時光。

第二屆「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」活動，結合路跑與園遊會形式，公勝保經邀請民眾攜家帶眷一起參與，享受各式美食與文創攤位、音樂會演出，響應公益、延續愛的傳遞，也希望透過路跑活動，提倡健康休閒運動風氣。

第二屆「公勝盃 星光FUN RUN嘉年華」活動，夜跑結合野餐市集、舞台活動與公益精神，氣球演出與現場民眾互動熱烈。圖/公勝保經提供

公勝保經總經理蔡聖威表示，此屆嘉年華活動邀請至善基金會、熱愛生命文教基金會、台北市失親兒福利基金會、心路基金會、芥菜種會、罕病基金會、弘道老人福利基金會、流浪貓保護協會等公益團體一同擺攤，期望公勝夥伴、親友、保戶與民眾經由面對面接觸，更認識公勝長期陪伴支持的公益團體。而跑者跑步里程數除轉化為公益回饋金，公勝也鼓勵跑者捐出路跑晶片給現場擺攤的公益團體，將運動的活力與能量傳遞給每一位需要幫助的朋友。

公勝保經近幾年整合企業營運及行銷資源，推廣運動公益，自2022年開始推出創新專案「五大挑戰活動」，鼓勵公司夥伴運動保持健康，以「夥伴運動，公司幫你捐款」為號召，展開健行、跑步、自行車、登山、游泳等五大運動挑戰，里程數兌換成捐款金額，至今已累計捐出超過300萬元，全數捐贈予唐氏症基金會、芥菜種會、至善基金會、罕見疾病基金會、熱愛生命文教基金會等五個基金會，支持公益團體提供更有溫度的服務予弱勢朋友。

公勝保經董事長蔡文俊指出，公勝自成立以來落實公益型企業責任，推動員工投入志工服務，也長期投入公益支持陪伴計畫，期望透過公勝拋磚引玉能影響更多民眾投入公益，一起將行善的種子散播到台灣每個需要的角落，擴大善的循環。