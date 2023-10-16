無雇主也能自提6％勞退金還免稅 3大好處別讓權益睡著了

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【旺得富理財網 王順泉】勞退新制上路18年，總提繳人數超過740萬人，以薪資4萬元、雇主提繳6％（未自提）、年資30年估算，退休後每月可領約7千元左右，若再搭配勞保老年年金平均每月約1.8萬元，勞工退休後每月大約可有2.5萬元進帳。

不過，國人工作樣態越來越多元化，非固定雇主、自營業者、SOHO族、斜槓族等人口增加。以勞保來說，無雇主的自營業者，可選擇加入職業工會繼續投保勞保，或者轉為投保國民年金；在勞退金方面，少了雇主每月提繳6％，但仍可選擇自行提繳6％，累積勞退專戶退休金。

目前至少上百萬勞工在職業工會投保勞保，這些人大多數為非受雇勞工，或是自營作業者，也可能是與合夥人設立小公司，或是擺個小攤，甚至自己在家接案的SOHO族，也有許多計程車司機。

考慮這些人沒有雇主提撥退休金，立院2015年通過《勞工退休金條例》部分條文修正案，除了將外籍配偶納入適用雇主提撥退休金勞工的範圍外，實際從事勞動的雇主、受委任工作者、自營作業者、SOHO族，甚至外籍配偶等勞工，也納入可以自提勞退金範圍。

2019年立院進一步通過修正案，自營業者除了可以參加自提，自提的退休金還可不計入所得課稅，最多自提6％可以免稅。

提繳勞退金有3大好處：

儲蓄功能：增加勞工退休金個人專戶累積金額，強化退休生活保障。

節稅功能：自願提繳金額不計入年度薪資所得課稅。

保證收益機制：提繳退休金的累積運用收益，享有不低於以當地銀行2年定存利率計算之累積收益保障。

事實上，新制勞退基金自94年成立以來，縱使經歷多次金融危機，平均年化報酬率仍有4％，長期投資績效穩健，比起存銀行定存，報酬率高出不少。

無雇主的自營作業者想提繳勞退金，可上勞保局網站下載「自營作業者自願提繳勞工退休金申請書」，填寫月提繳工資（所得）、提繳率、提繳金額等，貼上身分證正反面影本，加上轉帳代繳約定書，寄交勞保局即可。