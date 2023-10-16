《鋼鐵股》太陽光電系統支架鋼材用量 燁輝續戰新高

【時報記者葉時安台北報導】2023台灣國際太陽光電展本周開幕，國內鍍烤鋼捲大廠燁輝(2023)邀集4家聯展成員將提供太陽光電發電系統之全方位解決方案。燁輝在鋼材方案及應用不斷延伸與創新，並受惠於全球綠能市場紅火，截至目前，今年2023年太陽光電系統支架鋼材銷售量已超過2022年全年銷售量並達到8萬公噸，內外銷市場均大有斬獲，未來隨著碳中和議題持續發酵，綠色能源需求不墜，太陽光電系統支架鋼材用量可望續創新高。

燁輝在太陽光電支架鋼材市場上深耕已久，自2012年起即供應鋼材應用於太陽光電系統支架，身為在地超過30年鋼廠，以了解台灣嚴苛腐蝕環境的角度提出「適材、適用、適所」的理念，並對應ISO 9223不同腐蝕環境提出耐腐蝕鋼材雙方案：鍍鋅鋁鎂鋼品(PhuizerMax，簡稱PM)適用於一般環境(C1~C4環境)及鍍鋅鋁鎂烤漆鋼品(光支彩PhuizerSolarKing，簡稱PSK)適用於嚴苛腐蝕環境(C5~CX環境)。

烏俄戰爭所導致之能源危機，迫使各國加速推動再生能源政策，將使未來三至五年間全球的再生能源裝置容量提升約2400GW，未來五年間全球成長之電力裝置容量中，再生能源的部分將占90%以上，國際能源總署(IEA)於2023年2月8日發布「2023年全球電力市場報告」(Electricity Market Report 2023)指出，三年內再生能源將超越燃煤，成為全球最大電力來源，其中又將以太陽光電和風電為主要的發電方式。全球再生能源的蓬勃發展，台灣太陽光電案場的建置量亦在2022全年達到創新高的2.52GW，短期目標於2025年達到累計設置量20GW，中長期目標於2050年達到累計設置量40~80GW，未來如何做到能源永續與建立優質綠能，儼然成為台灣能源轉型的重要議題，面對此一艱難但必須達成的目標，除了光電案場規畫及建置煞費苦心，材料選用也是重點。

燁輝光支彩優異的耐蝕表現已深獲國內許多廠家青睞並指名使用，除了應用於太陽光電系統支撐架用途，近年亦與下游客戶結合，擴大產品應用於防水型支架及線槽、線架用途。防水型支架已取得設計專利，具有完全防水、節省成本、易安裝及維護，並兼顧結構安全之特性，為燁輝與下游客戶合作搶攻各式建案屋頂棚架型及停車場光電案場之利器；另外，光支彩除了既有應用於光電案場封閉式線槽，主攻各式光電案場及公共建築配電系統線槽應用，目前更應用於開放式線梯/線架用途，專攻EV充電樁及一般室內建築配電系統線架應用，燁輝將鋼材應用多角化延伸，結合上游創新充電商業模式及下游無焊接工法線架設計，提供客戶省工省成本的加值服務。