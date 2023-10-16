超越黨派之爭　桃園「唯一」一位「無黨籍」立法委員候選人積極參與地方活動

超越黨派之爭，專注於地方的需要和發展。作為桃園第六選區的候選人，趙正宇以其豐富的地方經驗和深入的了解，關心選區內各項議題，並提出切實可行的解決方案。

趙正宇的服務經歷和社區參與，積極參與地方活動，傾聽選民心聲，用看得見的建設改善地方的環境及生活品質。在選區內，他瞭解民眾需要更好的基礎建設、教育資源和就業機會，並致力於推動相關議題的改善，作為一位獨立候選人，趙正宇不受制於政黨利益，有更大的自由度來代表選民發聲，解決問題，他堅持透明、公正和誠信的政治理念，並呼籲選民積極參與選舉，選擇一位真正關心桃園地方的候選人，而不是僅僅受制於政黨意識形態的代表，呼籲選民支持他的參選，相信他能繼續為桃園第六選區帶來更多的改變和建設。