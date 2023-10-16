大陸公司法草案恢復股東應限期繳足資本 勤業籲台商注意

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大陸公司法草案日前進行第三次審議稿審議，為完善註冊資本認繳登記制度，維護資本充實和交易安全，明訂全體股東認繳的出資額，由股東按照公司章程的規定，自公司成立之日起五年內到位，恢復股東應限期繳足股本。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐曉婷表示，公司應在企業資訊公示系統公示有限責任公司股東認繳和實繳的出資額、出資方式和出資日期，股東股權轉讓等股權變更資訊。

徐曉婷提醒，在公司法草案正式施行前，公司應盤點是否仍有股東尚未繳足認繳之資本，可選擇：一、盡速將未繳足的資本完成注資；二、若原認繳之股東因故改變認繳計畫，也可將認繳出資額進行轉讓，由受讓人承擔繳納該出資的義務；三、若已確定不繳足資本者，應辦理減少註冊資本額。

在台灣，則應向經濟部投資審議司做相應作業，包括：一、當原認繳出資之股東完成對中國大陸公司的出資時，須備妥出資證明文件，在實行投資後六個月內完成報備；二、若將未出資的認繳資本進行轉讓，當受讓方為台灣地區的投資人，須在轉讓認繳資本前事先向投資審議司申請許可，並在完成認繳之出資後，進行報備；三、若辦理減少註冊資本額，雖未有實際資金注入大陸公司，仍需向投資審議司申報註銷原先申請的投資額度，以免占用可對大陸投資的額度。

徐曉婷提醒，有大陸關係企業的公司，應確認目前公司的認繳資本出資情形，盡速將未繳足的資本辦理相關後續作業，以免待立法正式通過後，已屆成立期限超過五年的公司仍有未繳足的資本，在當地經營上面臨一些限制，目前實務上已有公司因資本金未到位而被限制盈餘不能匯出，建議公司盡早調整以減少未來面臨主管機關的挑戰及作業不確定性。