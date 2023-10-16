用「迦薩地鐵」躲過以軍監視、鐵穹 哈瑪斯的神秘地下隧道曝

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迦薩地底下布滿了無數隧道，這些密集的「地下網絡」最為人所知的用途，除了從埃及走私貨物外，再來就是向以色列發動攻擊。不過，迦薩實際上還存在第2個「地下網絡」，以色列國防軍通俗將之稱為「迦薩地鐵」。

《CNN》指，這是一個巨大猶如迷宮般的迦薩隧道，可以遠離以色列國防軍飛機和無人偵察機的窺視。有人認為這條隧道位於地下幾公里處，用於運輸人員和貨物、儲存火箭和彈藥， 甚至還設有巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的指揮和控制中心。

2021年，哈瑪斯聲稱在迦薩地下建造了500公里長的隧道，但尚不清楚該數字是否準確，或只是哈瑪斯放話。如果數據屬實，哈瑪斯的地下隧道長度將略小於紐約市地鐵系統的一半。目前尚不清楚該隧道網絡花了哈瑪斯多少錢， 但無論是在人力還是資本方面，相信花費的數額可能都極大。

位於以色列特拉維夫的瑞克曼大學（Reichman University）教授、地下戰爭專家里奇蒙-巴拉克（Daphne Richemond-Barak）表示，「這是一個非常複雜、非常大、巨大的隧道網絡，但卻位於一塊相當小的領土上。」

自2007年以來，迦薩一直處於以色列的海陸空封鎖之下，埃及也對迦薩進行陸地封鎖。以色列長期一直指責哈瑪斯將用於民用和人道主義目的的混凝土，轉用於建造隧道。

自中世紀以來，隧道一直是一種有吸引力的戰爭工具。如今，它們為哈瑪斯等激進組織提供戰爭優勢，抵消以色列國防軍等更先進軍隊的一些技術優勢。哈瑪斯的隧道與阿富汗山區的基地組織或東南亞叢林中的越共隧道的不同之處在於，它在地球上人口最稠密的地區之一下方，建造了一個地下網絡。 里奇蒙-巴拉克，「處理隧道很困難，在任何情況下，即使是在山區，但當它們在城市地區時，一切都會變得更加複雜」。

近年來竭盡全力摧毀哈瑪斯隧道的以色列國防軍，預計將對迦薩展開地面入侵，並追擊這個地底網絡。里奇蒙-巴拉克說，將平民撤離迦薩將有助於更安全地消除隧道，但此類行動非常危險。

他表示，轟炸地下通道通常是消滅它們的最有效方法，但此類攻擊可能會影響平民。

以色列花費了數十億美元，試圖透過擁有先進感測器和地下牆的智慧系統來確保邊境安全，但顯而易見的是，僅靠技術，完全不足以阻止來自「地下」的威脅。里奇蒙-巴拉克表示，需要採取整體方法，採用視覺情報、邊境監控，甚至要求平民留意任何可疑的事物，「沒有萬無一失的解決方案來應對隧道威脅，隧道裡沒有鐵穹（以色列國防軍攔截飛彈的防禦系統）。」