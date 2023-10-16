鑽石1.28億投資新析，助推MicroscoopTM進軍國際

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鑽石（6901)16日宣布，投資新析生技1.28億元，支持旗下MicroscoopTM（光標靶儀）進軍國際！該產品每台售價數十萬美元，已接獲美國Mayo Clinic (2023年全球最佳醫院榜首)及紐約結構生物學中心的訂單，目前有意願購買的客戶超過10家。

由中研院原子與分子科學研究所研究員廖仲麒創辦的新析，成立於2020年5月，是台灣唯一專攻蛋白質體學技術平台的生技公司，由於技術創新，新析在2021年底，已完成A輪1.3億元募資。上周也順利完成800萬美元募資，其中鑽石投資400萬美元。

廖仲麒表示，新析擁有獨步全球的生物空間體學技術，已成功打造全球唯一結合顯微鏡準確抓取未知蛋白質及核酸的技術平臺 -- MicroscoopTM。可廣泛應用於細胞或臨床切片分析，並利用AI辨識技術快速鎖定目標區域，結合獨家「光固化試劑」分離細胞特定結構內所含蛋白質與核酸，偵測出未知且具臨床價值的蛋白質，突破目前空間蛋白質體學技術瓶頸，可應用於新藥開發、藥病理研究、藥物靶點探討。

他表示，新析透過專利佈局已建立全球高競爭門檻，成立兩年完成了MicroscoopTM產品開發，每台售價數十萬美元，已接獲美國Mayo Clinic (2023年全球最佳醫院榜首)及紐約結構生物學中心的訂單。詢價有意願購買的客戶超過10家，初步證明市場對MicroscoopTM創新技術的需求與肯定。

新析近期將於美國波士頓建立行銷、銷售據點，未來將與策略夥伴進行銷售合作、授權，有機會成為全球空間生物學、實驗室設備大廠競相收購的對象，也可能在近年透過IPO成為NASDAQ或台灣資本市場的獨角獸。

鑽石投資董事長路孔明表示， 空間生物學為全球熱門領域，也是國際頂級期刊如Nature、Science、Cell 近年研究焦點。新析成立二年即已快速完成產品開發，不僅科學研究上表現出色，目標2024年將可逐漸量產，有機會成為全球生物空間體學技術的領先者。