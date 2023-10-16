分別受惠橋科和高醫 達麗橋頭和岡山建案去化強

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整體的高雄房市，仍處於平緩階段，但因岡山樂購中心和高醫岡山分院、以及橋頭科學園區的產業效應，使得岡山和橋頭成為近期高雄房市的熱區，達麗建設位於橋頭的「未來市」、以及岡山的「雙子星」大樓，預售順銷程度勝過其它區域建案，達麗董事長謝志長說，岡山和橋頭房市已自成一格。

達麗董事長謝志長16日表示，面對打房話題，衝擊市場，他並不擔心，達麗更看好產業發展，積極佈局大南方，推案重點皆落在發展成熟的都會精華地段，或是深具潛力的重劃區，從台南買到高雄，沿「省道、高鐵、科技廊道」三大軸線，鎖定南部科技發展背景下，島內移民的就業人潮。

他說，線上個案台南東區「松丹達麗」、高雄岡山「達麗雙子星」、以及高雄橋頭「達麗未來市」，就是各自以地段、交通、產品多項優勢，拿下區域中的亮眼成績，其中，高雄的岡山區，因有樂購中心和高醫岡山分院，而橋頭區因有橋頭科學園區的產業效應，岡山區和橋頭區在高雄房市已自成一格。

謝志長指出，在台南高鐵特區三井Outlet第二期正式啟動、綠能科學城逐步成形，區域機能更加齊全的同時，「達麗國家強棒」第二期也蓄勢待發。

至於高雄岡山「達麗雙子星」、以及高雄橋頭「達麗未來市」，海悅業務部經理朱志杰指出，「達麗雙子星」去年第四季進場預售，迄今已售出約60％，平均售價每坪介於36到37萬元。目前已封盤，成屋之後再銷售。

「達麗未來市」係今年6月進場預售，已售出約70％，每坪平均成交介於33萬到34萬元，目前持續銷售中。

龍悅廣告總經理吳季濃表示，岡山區域房市近來的銷售，最受矚目的莫過於達麗建設的「達麗雙子星」、以及隆大營建位於岡山87期重劃區的「鳳凰信義」，這兩個大樓預售案近來的去化都非常順暢。

他說，根據預售實登資料，「達麗雙子星」截至今年10月15日的過戶數字，已達159戶，銷售率約55％。

根據高雄市房屋市場調查協會的數據顯示，10月9日到15日當週，鳳凰信義賞屋的來人約66組，成交12戶，而達麗未來市的來人約61組，成交10戶，遠高於其它行政區的絕大多數案場。