針織女王潘怡良GIOIA PAN 2024春夏『綻』系列發表

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金曲樂團麋先生、藝人林俊逸、王俐人、張雁名、新生代音樂製作人 盧子翔，演員林琮軒、名作家主持人 謝哲青、時尚總監暨時尚平台18主理人 李佑群、時尚大師 劉培華等名人藝人貴賓出席觀秀。

臺北時裝週2024 春夏發表在微涼的秋季正式展開，以針織技法為名的設計師 潘怡良GIOIA PAN創新以生成藝術，宣告時尚進入新紀元。本次GIOIA PAN 2024 SS發表於10月13日晚上19:00 於松山文創產業園區1號倉庫舉辦，以『綻』為主題，在服裝上運用最擅長針織技法呈現之外，首創以生成藝術透過AI演算程式碼，創造獨特的藝術作品轉換做時尚布料，帶來科技、美學以及創造力的精湛演繹，本季發表服裝扎實的縫製工法與超世代的時尚圖像，令觀秀嘉賓都讚嘆不已！

潘怡良GIOIA PAN 2024SS「『綻』時尚大秀發表，這次特別大秀入場前舉辦繽紛花綻派對開啟序幕！金曲樂團 麋先生、藝人林俊逸、王俐人、張雁名、新生代音樂製作人 盧子翔，演員 林琮軒、名作家主持人 謝哲青，時尚CEO溫筱鴻、時尚總監暨時尚平台18主理人 李佑群、時尚大師 劉培華…等名人藝人貴賓蒞臨參加。結合大秀發表許多品牌好友參與合作與支持，計有A Bit Sweet一畝良甜、AN PUR水恩沛、時尚針灸巧絲顏、,too beauty礦物彩妝、AROMA EXPLORER香氛，DUNAY 拋光手足膜提供貴賓媒體禮物以及星辰酒藏贊助現場紅白酒以及香檳等，共同打造非凡絢麗的時尚之夜。

潘怡良 GIOIA PAN 2024春夏設計主題：『綻』

潘怡良2024 SS主題『綻』以四季更迭是春夏秋冬的禮贊，生命起伏亦酸甜苦辣之冥想，千與千尋的追逐只為那一刻綻放，如同科技與時尚產生的無限可能。本次系列當中，全球首次結合生成藝術的呈現，將藝術家Jimi Wen的作品，開發製作出布料，運用柔軟的線條，展現出自然與人工計算機運算的張力。

此次發表的首部曲運用藝術家Jimi Wen作品-“(un)//void//ble”，潘怡良以設計師的角色直覺試圖用版型和布花去解讀和書寫【算書】，在捉摸與表達【綻放】的過程中，所自然形成了【著墨】。再者當算書字級小到一個梭織的極限紋理時，更不可讀其一法，因衣是用穿的，故稱【著墨】。然而這樣由潘怡良解放服裝設計的本體的視覺和觸覺，轉換成布料上經典的黑白線條與色塊的搭配，展現品牌精練成熟且具有個性的設計，所以以此設計了【綻放】SS 2024 前部曲的呈現。

GIOIA PAN 設計師及藝人謝佳見。業者/提供

第二部曲以藝術家Jimi Wen作品“teardrop”，其中以慧一字所生成藝術。然則生成藝術千變萬化，潘怡良以感性的一面去詮釋【慧】一字。慧即是用最溫暖的一顆【心】融化冬天覆蓋大地的冰【雪】，則萬物【花草】皆能【綻放】。以黑、灰、檸檬黃、湛藍等撞色組合，將服裝設計如自然界燦爛的新生綻放，展現盎然生機與外顯的風格。壓軸服飾為潘怡良老師最擅長的高級訂製禮服Haute Couture，以設計師高操的針織技法，設計出絢麗花朵或是捲折層層編織在碧青色與雲石灰的針織布料，工藝縫製款式設計上著重細節變化，優雅之中充滿了精緻感。

本季發表作品使用層疊和不同質地的手法表達生命起伏，更通過程式渲染圖案生成綻放之美，由抽象的方程式勾勒出下一個階段的變幻。綻放不止曇花一現的驚艷，更蘊含對生活的態度和自然的敬畏，不負歲月與期待，只為綻放。針織作品游走在千絲萬縷中，將細微做到極致，同時宣告程式碼亦為匠人，結合巧思和工藝展開精美詮釋，本次主題的「綻」是對藝術文化與科技的尊崇。

GIOIA PAN 針織女王 潘怡良GIOIA PAN 2024春夏『綻』系列發表。業者/提供

這次迎接的挑戰，除了大膽使用生成藝術家 Jimi Wen以程式語言所創作和【台灣富稠】合作開發的布花。同時，潘怡良更企圖融合科技藝術的更多可能性，由潘怡良選曲，現場動畫交由陽明交大建築資訊所研究生-熊盼盼，透過科技輔助結合布花元素衍生出同系列的「生成動畫」，創造更多的感官突破。

全場時尚大秀特別邀請戲劇男神 謝佳見首次登場大型時尚伸展台，擔任開場走秀嘉賓，時尚風範與帥氣模樣十足，與時尚模特兒團隊共同擔當演繹，幕後妝髮造型由台北城市科技大學 溫芳齡老師帶領學生們共同精心打造以及輔仁大學織品服裝學院學生擔任後台與前台支援合作創新打造，透過這場大秀，潘怡良的設計美學與科技藝術，不只相輔相成，更完美融合。

品牌簡介:潘怡良是全球設計師當中少數以針織發展為主的服裝設計師，作品以技術層面為前提，著重服飾之質感與設計性兼具。原創設計中融入典雅、簡約、高質感風格。擅於以簡潔的線條與針織垂墜、伸縮之特性來勾勒完美曲缐。在設計上，紮實的針織原創功底，從不同角度擷取生活靈感，每次創作都能啓發新的設計浪潮。在工藝上，通過針織與梭織的精湛技藝，探索服飾之韻味。憑借對針織的熱愛與追求，不斷迸發出新的時尚火花，而以「針織女王」著稱。

在日本文化服裝學院和輔仁大學研究所嚴謹學習與訓練，造就了她深厚美學和技巧功底。最受矚目是在2014年參加中國國際時裝週，獲得有時裝界奧斯卡金像獎之稱的【金頂獎】殊榮，在2016年參加官方日程的紐約時裝週的發表，更多次登上東京時裝週官方日程展演。2021-2022年更多次登上東京時裝週官方日程展演。2023年春夏發表全亞洲第一場融NFT及AR，以Web3.0為主題的實體時尚秀，驚艷兩岸時尚界！

潘怡良對時尚事業的執著與熱愛，秀場外極力投身於時尚教育和行業協會的發展，促進產學研有效結合，在幾次策展活動中加入新銳設計師的作品，讓新銳設計師有機會在國際舞台被看見，讓時尚設計力傳遞給年輕人。此外，潘怡良設計師更架接起海峽兩岸多個城市間時尚設計師的交流平台，在業界擁有極高的影響力和號召力。