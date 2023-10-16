接見華府智庫 蔡英文：堅守不挑釁、不冒進立場

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總統蔡英文今（16）日上午接見「華府智庫『美國企業研究院』（AEI）訪問團」時強調，我國會持續堅守不挑釁、不冒進的立場，和美國及其他理念相近的民主國家加強合作，貢獻台灣的良善力量。

由於AEI長期來關切台海安全，蔡英文特別指出，這幾年來，我們對國家安全的努力，也體現在國防自主落實，包括國機國造的「勇鷹號」已交機20架；上個月，國艦國造「海鯤軍艦」已舉行下水典禮。這些成果，都展現守護國家安全的決心。

蔡英文強調，我們會持續堅守不挑釁、不冒進的立場，並且和美國及其他理念相近的民主國家加強合作，貢獻台灣的良善力量。並期待透過AEI的研究及對話，持續深化台美關係，

她表示，非常歡迎杜爾（Robert Doar）院長率團來訪，也很高興再次見到庫柏（Zack Cooper）博士和卜大年（Dan Blumenthal）資深學者。上一次，她接待「美國企業研究院」的訪團是在3年前，她很期待今天與訪賓們的意見交流。

蔡英文藉此機會感謝杜爾院長從2019年上任以來，除邀請駐美代表處蕭美琴大使代表前往AEI交流，也出版專書及成立「防衛台灣聯盟」計畫，讓國際社會更了解台灣面臨的挑戰。

她提到，台灣和AEI有長久的合作關係，像是我們的國防部和AEI共同舉辦戰略論壇。AEI致力提倡的自由民主及市場經濟核心價值，也是台美之間共享的價值。針對AEI的學者專家多次呼籲美國政府，以具體行動深化台美關係，她感謝貴賓們透過來訪，持續促進台美的交流合作。

隨後杜爾院長致詞時感謝蔡總統的接見，並表示這是他首次訪問台灣，來台才短短時間，就對蔡總統及台灣人民慷慨及熱情款待印象深刻。AEI一直欽佩蔡總統領導作為，在日益複雜的地緣政治環境下，帶領台灣發展民主、經濟及文化。

杜爾指出，訪團成員為政策專家及企業領導者，AEI是美國公共政策智庫，研究工作型塑公共對話以及美國各領域的政策，議題涉及民主、自由經濟及美國全球領導作為。

杜爾提到，AEI長期支持台美緊密友誼。近年來，他將美國的亞洲戰略政策研究工作列為優先事項。中國已成為美國主要全球競爭對手，學者專家正努力讓美國做好準備因應這項挑戰，並維護由自由民主國家所組成的亞洲。

杜爾說，AEI的專家學者們都希望透過增加投資及更緊密合作戰略，來提高美國及其盟國的國防整備。美國的政策將取決與區域盟友間的密切關係，尤其是像台灣這樣最親密的盟友。訪團希望透過此次來訪，更了解台灣對這些挑戰的看法，此行所獲得資訊及與台灣人民建立的關係，將幫助他們與美國決策者合作，與台灣進一步深化夥伴關係。