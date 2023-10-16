ibo.ai智能對話機器人提供絕佳數位客服體驗

大同世界科技（8809）近年致力以AI及大數據協助企業數智轉型，從2022年底ChatGPT在國際間掀起話題前便已積極投入AI技術於各產業的運用，包含智慧醫療影像辨識、智慧交通、智慧物聯網創新應用等。多年來大世科於智能客服應用累積深厚經驗，更推出「ibo.ai智能對話服務機器人」，創新技術包含自有研發的自然語言知識擷取引擎、深度對話引擎等，成功運用於多元場域及多樣業態的智慧服務與銷售自動化。大世科致力於協助企業進行數位轉型、增進營運效能及決策分析，而ibo.ai更為企業帶給終端用戶絕佳的數位客戶體驗、強化客戶旅程管理進而促成提高銷售的目的。這一創新產品及服務，讓大世科成功榮獲中華民國資訊軟體協會2023年金漾獎的肯定。

ibo.ai智能對話機器人，運用AI語意分析及深度語意理解技術，以自然語言對話介面提供全時段自動化服務，結合語音辨識、自動化流程技術，可降低人力成本、提高作業效率、增加使用者滿意度，更可進一步結合數據行銷技術提升營收。ibo.ai可廣泛應用於金融、電信、製造、政府、運輸、電商、零售、醫療…等多元場域業態。能夠直接建置應用於官網、LINE、臉書、APP、Kiosk等互動平台；可依需求進化成智慧客服、線上導購、接單幫手、報修助手、智慧秘書、虛擬櫃台、HR服務…等多元應用，透過知識點的建立與調整，能夠彈性且快速的建立與調整應用服務。

大世科總經理黃文宏表示：「大世科是AI智慧服務整合專家， ibo.ai採用前瞻技術達成創新應用，以人機協作運用在各個不同的銷售服務、客戶體驗及精準行銷，替不同產業的企業客戶增加價值，創造新營收，提升數位客戶服務體驗，達到企業數位轉型創新應用目的。」ibo.ai智慧服務機器人可以讓客戶快速導入上線，降低開發整合商務流程的時間及成本，滿足多面向商業流程的需求。 此AI智慧服務整合的提供，不僅僅只是改變了客服問答服務的進行模式，更是在整個服務環節上都為品牌企業帶來最大的效益，成為各產業的最佳AI夥伴。

在實績案例上，大世科ibo.ai智慧服務機器人應用於司法院便民服務「司法院智慧客服小幫手」，民眾有司法訴訟相關詢問，可從透過文字方式即問即答，查詢「書狀範例」與「常見問答」。2022年底更擴大AI應用並提升AI理解能力及功能擴充，增加各地院「庭期表查詢」、「開庭進度」查詢之智慧客服機器人自然語言對話任務技能，讓民眾到達法院前能查詢開庭時間及地點。而「在醫美產業上ibo.ai化身醫美智能客服小助手，能夠輕鬆回應每月至少十萬筆的對話量，提供不分時段、零時差的服務給顧客，為業者帶來更高效的貼心消費者體驗和更好的商業成果。」ibo.ai智能對話服務機器人實際應用的領域產業廣泛，除了既有服務的產業領域外，未來將擴及長照單位、旅遊觀光、金融業、更多政府便民服務等不同領域，讓AI智慧客服機器人可以服務更廣大的群眾。

金漾獎的目標是鼓勵創新技術者運用數位技術推動產業創新，展現台灣的數位軟實力，為整個產業注入源源不絕的創新力量，促使台灣邁向永續發展。本次ibo.ai智慧對話機器人成功脫穎而出，獲得金漾獎前瞻技術組亞軍，大世科將持續投入AI智慧服務整合，協助企業「數智轉型」，提升客戶服務體驗及創造新營收。