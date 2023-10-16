國際智慧能源周暨淨零永續展18日登場 規模增28％創新高

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由外貿協會（TAITRA）與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同籌辦的年度指標能源產業展「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」與「台灣國際淨零永續展（Net-Zero Taiwan）」，將於18日於南港展覽1館登場；貿協16日展前記者會宣布，今年規模創史上新高，共計350家能源業者展出高達1,275個攤位，較去年成長28％。

邁向零碳為國際主流共識，經濟部預測，2040年臺灣綠電年發電量將達1,700億度，占比可望達50％，碳盤查、碳交易的綠色商機產值也預估超過5.9兆元，拓展綠能為備受關注課題。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調，面對全球氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩，而持續提升再生能源產量則是不可或缺的重要途徑。除了全球持續擴大再生能源之投資力道外，臺灣積極推動包括太陽光電、風力發電、儲能與多元創能，如氫能、海洋能、地熱等前瞻性能源建置，亦為SEMI及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術交流之重要範疇，共同展望全球1.7兆美元綠能商機。

貿協秘書長王熙蒙表示，2022年可以說是臺灣的淨零元年，大幅拉升產官學研各界投入淨零減碳發展的速度與強度，台灣國際智慧能源週Energy Taiwan及台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan，反應產業發展契機，整體規模較去年成長28％，將集結350業者，整合資源為產業帶來「綠實力」及「淨爭力」，打造一站購足的綠色能產管理及淨零解決方案展示平台。

根據國際能源總署（IEA）發布「2023年全球能源投資報告」（World Energy Investment），指出今年（2023）全球再生能源投資可望增至1.7兆美元，相較2021年成長24％，太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估新投資額。我國經濟部統計也指出，近5年臺灣各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升，其中太陽光電占比高達68.9％，為臺灣綠能成長主力。

台泥儲能科技副總經理黃義協指出，再生能源占比提高、電動車充電需求上升，加劇夜尖峰的電網脆弱，儲能系統是未來世代的能源結構，不可或缺的社會基礎建設。台泥儲能此次結合母公司低碳建材技術與優勢，推出全球首創超高性能混凝土UHPC儲能櫃EnergyArk，將打造最安全且保證滅火的儲能櫃。

中油董事長李順欽表示，中油作為臺灣能源與石化產業龍頭，力拚轉型氫能，發展碳捕捉封存與再利用（CCUS）技術，構築自產藍氫、綠氫計畫藍圖，協助臺灣邁向淨零排放氫淨家園。